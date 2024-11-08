На территориях созданных индустриальных парков уже построено 12 заводов — Finance.ua

На территориях созданных индустриальных парков уже построено 12 заводов Сегодня 22:19 — Казна и Политика

В Украине в пределах индустриальных парков уже построено 12 заводов, а еще 13 — строятся и готовятся ко вводу в эксплуатацию в течение ближайшего года.

Об этом, выступая на Киевском международном экономическом форуме, сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Он рассказал, что созданные предприятия работают в сфере производства продуктов питания, агропереработки, строительных материалов, деревообработки, машиностроения, производства хозяйственных товаров, бытовой химии, полиграфии.

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«Свыше 100 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости для релоцированных и новых предприятий, почти две сотни мегаватт мощностей по присоединению — это текущий статус развития индустриальных парков, составляющих государственную политику „Сделано в Украине“», — заявил нардеп.

Он напомнил, что политика «Сделано в Украине» уже включает более 10 программ по содействию развитию промышленности. В ходе рассмотрения государственного бюджета на 2025 год продолжается дискуссия по поводу их стабильного финансирования.

По словам Кисилевского, государственная промышленная политика в последнее время претерпела кардинальные изменения и уже дает результат для государства. Также важно, чтобы программы «Сделано в Украине» стабильно реализовывались правительством на протяжении многих лет.

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«Тогда мы сможем рассчитывать на достижение целевого показателя — рост с 8% до 20% доли перерабатывающей промышленности в ВВП, что будет означать переход от бедности в клуб экономически развитых стран», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль во время Киевского международного экономического форума рассказал, что уже есть почти 100 индустриальных парков для перерабатывающей промышленности. В этом году начали выплачиваться компенсации по их обустройству.

Кроме того, по его словам, впервые заложены средства в бюджет и готовность возмещать подключение к энергосетям и другие, определенные законом расходы. Эта практика будет работать и в следующем году.

В государственном бюджете на 2024 год на выполнение программы развития индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен. Программа государственного стимулирования индустриальных парков предусматривает финансирование до 150 миллионов гривен для обеспечения строительства необходимой инфраструктуры. обустройство территории или строительство инженерно-транспортной инфраструктуры.

Также программа предусматривает компенсацию до 50% стоимости присоединения к электросетям. Для деоккупированных территорий государство покрывает 80% стоимости.

Первым парком, получившим 150 млн грн по государственной программе стимулирования развития индустриальных парков в рамках политики «Сделано в Украине», стал индустриальный парк в городе Днепр.

Укрінформ По материалам:

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