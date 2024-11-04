Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства — Finance.ua

Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства

Первые три индустриальных парка получили средства по государственной программе «Государственное стимулирование создания индустриальных парков». Для строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры парки получили 269,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Госфинансирование получили:

ООО «Коростенский индустриальный парк» — 83,6 млн грн для строительства подъездной дороги к индустриальному парку «Коростень» (Житомирская область);

ООО «Юпаркс» — 115,9 млн грн на строительство внутренних проездов Винницкого индустриального парка;

ООО «Компрессорная техника» — 69,8 млн грн для выполнения работ по примыканию и реконструкции железнодорожного подъездного пути для парка «Ковель Порто» (Волынская область).

«В этом году на поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн, из которых уже подписали приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков, а первые три парка уже даже получили 269,3 млн грн на счета. Важно, что средства направляются на эскроу-счета и используются только по назначению. Заявители должны реализовать проекты в течение двух лет, а также в течение трех лет за свой счет построить и ввести в эксплуатацию не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь в парк не менее двух участников», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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Денежные средства перечислены на эскроу-счета, открытые заявителями в государственных банках-партнерах Минэкономики. Финансирование может быть использовано только для выполнения работ, планируемых проектной документацией.

Каждый этап строительства будет оплачен в софинансировании: первую половину за выполненные работы оплачивает заявитель, а вторую — со специального эскроу-счета.

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