Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства — Finance.ua
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Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства

Казна и Политика
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Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства
Три индустриальных парка получили 269,3 млн грн от государства
Первые три индустриальных парка получили средства по государственной программе «Государственное стимулирование создания индустриальных парков». Для строительства необходимой инженерно-транспортной инфраструктуры парки получили 269,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Госфинансирование получили:
  • ООО «Коростенский индустриальный парк» — 83,6 млн грн для строительства подъездной дороги к индустриальному парку «Коростень» (Житомирская область);
  • ООО «Юпаркс» — 115,9 млн грн на строительство внутренних проездов Винницкого индустриального парка;
  • ООО «Компрессорная техника» — 69,8 млн грн для выполнения работ по примыканию и реконструкции железнодорожного подъездного пути для парка «Ковель Порто» (Волынская область).
«В этом году на поддержку индустриальных парков мы заложили 1 млрд грн, из которых уже подписали приказы на выделение более 885,1 млн грн для 11 индустриальных парков, а первые три парка уже даже получили 269,3 млн грн на счета. Важно, что средства направляются на эскроу-счета и используются только по назначению. Заявители должны реализовать проекты в течение двух лет, а также в течение трех лет за свой счет построить и ввести в эксплуатацию не менее 5000 квадратных метров промышленных зданий и привлечь в парк не менее двух участников», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.
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Денежные средства перечислены на эскроу-счета, открытые заявителями в государственных банках-партнерах Минэкономики. Финансирование может быть использовано только для выполнения работ, планируемых проектной документацией.
Каждый этап строительства будет оплачен в софинансировании: первую половину за выполненные работы оплачивает заявитель, а вторую — со специального эскроу-счета.
По материалам:
Finance.ua
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