На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах — Finance.ua

На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах
В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 1500 гибридных легковых автомобилей.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей «Укравтопром».
По данным Ассоциации, показатель февраля стал на 54% больше, чем в феврале 2023 года. Доля новых авто в этом количестве составила 51%.
Какие авто в лидерах среди новых легковых гибридных машин
- Toyota Rav-4 — 118 ед.;
- Toyota Camry — 85 ед.;
- Nissan Qashqai — 56 шт.
«Укравтопром» отмечает, что в регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми в первую тройку вошли:
- Ford Fusion US — 65 шт.;
- Toyota Prius — 52 шт.;
- Toyota Rav-4 — 42 шт.
Напомним, ранее «Укравтопром» сообщал, что в феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.
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