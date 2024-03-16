На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах — Finance.ua

На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах Сегодня 05:13 — Технологии&Авто

На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах, Фото: auto.ria

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 1500 гибридных легковых автомобилей.

Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей «Укравтопром».

Читайте также В Украине опробовали бронеавтомобиль с отечественным боевым модулем (фото)

По данным Ассоциации, показатель февраля стал на 54% больше, чем в феврале 2023 года. Доля новых авто в этом количестве составила 51%.

Какие авто в лидерах среди новых легковых гибридных машин

Toyota Rav-4 — 118 ед.;

Toyota Camry — 85 ед.;

Nissan Qashqai — 56 шт.

«Укравтопром» отмечает, что в регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми в первую тройку вошли:

Ford Fusion US — 65 шт.;

Toyota Prius — 52 шт.;

Toyota Rav-4 — 42 шт.

Читайте также Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома

Напомним, ранее «Укравтопром» сообщал , что в феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.