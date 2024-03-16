На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах — Finance.ua

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На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах

Технологии&Авто
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На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах
На сколько в Украине увеличилась регистрация гибридных авто, и какие машины в лидерах, Фото: auto.ria
В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 1500 гибридных легковых автомобилей.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей «Укравтопром».
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По данным Ассоциации, показатель февраля стал на 54% больше, чем в феврале 2023 года. Доля новых авто в этом количестве составила 51%.

Какие авто в лидерах среди новых легковых гибридных машин

  • Toyota Rav-4 — 118 ед.;
  • Toyota Camry — 85 ед.;
  • Nissan Qashqai — 56 шт.
«Укравтопром» отмечает, что в регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми в первую тройку вошли:
  • Ford Fusion US — 65 шт.;
  • Toyota Prius — 52 шт.;
  • Toyota Rav-4 — 42 шт.
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Напомним, ранее «Укравтопром» сообщал, что в феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.
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По материалам:
Finance.ua
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