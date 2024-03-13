В Украине опробовали бронеавтомобиль с отечественным боевым модулем (фото) — Finance.ua
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В Украине опробовали бронеавтомобиль с отечественным боевым модулем (фото)

Технологии&Авто
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ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание десятиместного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно-управляемым модулем украинского производства «Таврия-14,5».
Об этом говорится на странице предприятия Facebook.
«БМ „Таврия-14,5“ — боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. С помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении», — говорится в сообщении.
<i>Бронеавтомобиль «Новатор». Фото ООО «Украинская бронетехника»</i>
Бронеавтомобиль «Новатор». Фото ООО «Украинская бронетехника»
Модуль позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 км как днем, так и ночью.
<i>Бронеавтомобиль «Новатор». Фото ООО «Украинская бронетехника»</i>
Бронеавтомобиль «Новатор». Фото ООО «Украинская бронетехника»
Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО — STANAG 1. Разработчик предусмотрел соответствующий броневой уровень защиты корпуса и блоков системы управления вооружением.
По материалам:
Укрінформ
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