В Украине опробовали бронеавтомобиль с отечественным боевым модулем (фото) — Finance.ua

В Украине опробовали бронеавтомобиль с отечественным боевым модулем (фото) Сегодня 05:27 — Технологии&Авто

ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание десятиместного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно-управляемым модулем украинского производства «Таврия-14,5».

Об этом говорится на странице предприятия Facebook.

«БМ „Таврия-14,5“ — боевая дистанционно управляемая ненаселенная турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов. С помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении», — говорится в сообщении.

Бронеавтомобиль «Новатор». Фото ООО «Украинская бронетехника»

Модуль позволяет обнаруживать цели на расстоянии более 5 км как днем, так и ночью.

Бронеавтомобиль «Новатор». Фото ООО «Украинская бронетехника»

Уровень бронезащиты боевого модуля соответствует уровню НАТО — STANAG 1. Разработчик предусмотрел соответствующий броневой уровень защиты корпуса и блоков системы управления вооружением.

Укрінформ По материалам:

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