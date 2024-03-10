Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома — Finance.ua
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Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома

Технологии&Авто
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Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома
Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома
В феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.
Об этом сообщает Укравтопром.
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Наиболее популярными автомобилями остаются те, у которых бензиновый двигатель. На них пришлось 44% продаж новых авто, а это на 7 (п.п.) меньше, чем в прошлом.
В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3 п.п. — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11 до 17%.
Доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.
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Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • Бензиновые автомобили — TOYOTA RAV-4;
  • Дизельные — RENAULT Duster;
  • Электро — VOLKSWAGEN ID.4;
  • Гибридные — TOYOTA RAV-4;
  • Автомобили с ГБО — RENAULT Duster.

Справка Finance.ua:

  • Лидером «свежепригнанных» подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В феврале таковых привезли 979 шт. Помогает ему держать первенство наличие электрической версии e-Golf, которую мы учитываем в общем количестве как отличающуюся только типом силовой установки, а по типу топлива модели в рейтингах не разделены;
  • На втором месте Skoda Octavia (775 шт.), на третьем — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертый в списке Renault Megane, которых пригнали и подали на первую регистрацию в количестве 539 штук. Замыкает пятерку лидеров «свежепригнанных» легковушек Voklswagen Tiguan (499 шт.).
По материалам:
Finance.ua
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