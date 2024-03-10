Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома — Finance.ua

Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома Сегодня 19:05 — Технологии&Авто

Какие автомобили предпочитают украинцы: ответ Укравтопрома

В феврале на автомобили с традиционными двигателями пришлось 68% рынка новых легковых автомобилей, что на 4 процентных пункта (п.п.) меньше, чем в 2023 году.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Какие авто в ТОПе

Наиболее популярными автомобилями остаются те, у которых бензиновый двигатель. На них пришлось 44% продаж новых авто, а это на 7 (п.п.) меньше, чем в прошлом.

В то же время доля дизельных автомобилей увеличилась на 3 п.п. — до 24%. Также существенно увеличилась доля электромобилей — с 11 до 17%.

Доля гибридов уменьшилась с 16% до более 14%. Доля автомобилей с ГБО остается менее 1%.

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Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили — TOYOTA RAV-4;

Дизельные — RENAULT Duster;

Электро — VOLKSWAGEN ID.4;

Гибридные — TOYOTA RAV-4;

Автомобили с ГБО — RENAULT Duster.

Справка Finance.ua:

Лидером «свежепригнанных» подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В феврале таковых привезли 979 шт. Помогает ему держать первенство наличие электрической версии e-Golf, которую мы учитываем в общем количестве как отличающуюся только типом силовой установки, а по типу топлива модели в рейтингах не разделены;

На втором месте Skoda Octavia (775 шт.), на третьем — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертый в списке Renault Megane, которых пригнали и подали на первую регистрацию в количестве 539 штук. Замыкает пятерку лидеров «свежепригнанных» легковушек Voklswagen Tiguan (499 шт.).



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