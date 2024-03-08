10 самых популярных автомобильных марок в Украине — Finance.ua

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10 самых популярных автомобильных марок в Украине

Личные финансы
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10 самых популярных автомобильных марок в Украине
10 самых популярных автомобильных марок в Украине
В феврале десятка лидеров продаж на рынке новых легковых автомобилей в Украине сформировала почти 40% общего рынка.
Об этом сообщает Укравтопром.
На первом месте в рейтинге самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер Renault Duster, удержавший лидерство и в этом году.

Десятка бестселлеров февраля:

  1. Renault Duster — 603 ед.
  2. Toyota RAV-4 — 298 ед.
  3. Volkswagen ID.4 — 257 ед.
  4. Peugeot 301 — 196 ед.
  5. Škoda Scala — 156 ед.
  6. Mazda CX5 — 145 ед.
  7. KIA Sportage — 132 ед.
  8. Toyota Hilux — 112 ед.
  9. BYD Song Plus — 110 ед.
  10. Toyota Camry — 108 ед.
Напомним, по данным Укравтопрома, в январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и Днепропетровской области. Бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской обл. стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской обл. чаще останавливали свой выбор на Škoda Scala. Январским лидером рынка Днепропетровской области был электромобиль Volkswagen ID.4.
В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей. Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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