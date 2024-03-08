10 самых популярных автомобильных марок в Украине — Finance.ua

10 самых популярных автомобильных марок в Украине Сегодня 19:04 — Личные финансы

10 самых популярных автомобильных марок в Украине

В феврале десятка лидеров продаж на рынке новых легковых автомобилей в Украине сформировала почти 40% общего рынка.

Об этом сообщает Укравтопром.

На первом месте в рейтинге самых популярных новых автомобилей Украины остается компактный кроссовер Renault Duster, удержавший лидерство и в этом году.

Десятка бестселлеров февраля:

Renault Duster — 603 ед. Toyota RAV-4 — 298 ед. Volkswagen ID.4 — 257 ед. Peugeot 301 — 196 ед. Škoda Scala — 156 ед. Mazda CX5 — 145 ед. KIA Sportage — 132 ед. Toyota Hilux — 112 ед. BYD Song Plus — 110 ед. Toyota Camry — 108 ед.

Напомним, по данным Укравтопрома, в январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и Днепропетровской области. Бестселлером января в столице, Харьковской и Одесской обл. стал кроссовер Renault Duster. Жители Киевской обл. чаще останавливали свой выбор на Škoda Scala. Январским лидером рынка Днепропетровской области был электромобиль Volkswagen ID.4.

В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей. Средний возраст американцев с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.

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