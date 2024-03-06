Украинские частные компании смогут производить номерные знаки для авто — Finance.ua

Украинские частные компании смогут производить номерные знаки для авто Сегодня 17:40 — Личные финансы

Украинские частные компании смогут производить номерные знаки для авто

Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для транспортных средств.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, передает Главный сервисный центр МВД.

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«Еще одно важное изменение направлено на улучшение работы сервисных центров МВД. На нормативном и техническом уровнях урегулирована возможность изготовления номерных знаков субъектами хозяйствования различных форм собственности», — заявил Драпятый.

Субъекты хозяйствования, которые планируют зарегистрировать свою деятельность по изготовлению номерных знаков, должны представить в Главный сервисный центр МВД необходимый перечень документов. Они утверждены постановлением Кабинета Министров Украины

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После согласования Главным сервисным центром МВД в течение 5 дней, предприятие подключают к соответствующему Реестру. Это позволит осуществлять соответствующую хозяйственную деятельность.

Предприятия смогут изготовлять номерные знаки с отдельными буквенно-цифровыми комбинациями с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

На сегодняшний день ни одно предприятие не включено в Единый реестр транспортных средств, так как нормативные изменения были приняты относительно недавно.

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