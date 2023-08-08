В Украине заработала новая услуга для автомобилистов — бронирование номерных знаков для авто Сегодня 10:03 — Личные финансы

В Украине заработала новая услуга для автомобилистов — бронирование номерных знаков для авто

С 7 августа в Украине заработала новая услуга для автомобилистов — бронирование номерных знаков для авто. Теперь украинцы могут выбрать и забронировать номерной знак для транспортного средства.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Бронирование номерных знаков доступно в Электронном кабинете водителя в разделе Электронные услуги.

Часто покупатели хотят получить определенную комбинацию цифр или букв и цифр. За возможность выбора любой комбинации цифр, кроме определенной, теперь существует оплата — 360 грн, раньше она была только за определенную комбинацию цифр — от 4 800 до 36 000 грн.

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«Теперь, если автовладелец или покупатель хочет получить именно желаемую комбинацию, то появилась возможность перед визитом в сервисный центр МВД не просто посмотреть, какие в этом конкретном сервисном центре МВД есть свободные номерные знаки, а также выбрать и заказать бронирование номерного знака», — говорят в Главном сервисном центре МВД.

Как это работает

Онлайн-услуга позволяет зарезервировать существующий в сервисном центре МВД уже изготовленный номерной знак. Он там будет ждать до 10 дней, пока его закрепят за определенным транспортным средством.

Новый функционал позволяет выбрать регион Украины, сервисный центр МВД, тип транспортного средства и ознакомиться со всеми свободными комбинациями в режиме реального времени.

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Заказать услугу можно по типу транспортного средства: легковые или грузовые авто, на автобусы, прицепы или полуприцепы, мотоциклы, мопеды. Одно транспортное средство — один номерной знак.

Если заказчик бронирования в течение 10 календарных дней не обратился за услугой перерегистрации, то отмена бронирования производится автоматически. И номерной знак возвращается в список свободных и может быть выбран другим человеком для его транспортного средства.

Получить забронированный номерной знак можно в сервисном центре МВД, где он находится на хранении одновременно с услугой регистрации/перерегистрации транспортного средства.

Сколько стоит выбор и бронирование

Примерная стоимость онлайн-услуги включает в себя:

360 грн за желаемую комбинацию цифр или от 4800 до 36 000 грн за определенные комбинации цифр (зависит от выбора заказчика),

возможную комиссию платежной системы или банка.

Затем отдельно уплачиваются следующие платежи:

по 10,8 грн за каждые сутки бронирования номерного знака (максимум — 10 дней);

около 300 грн за номерную базу (металлическая спецпродукция, стоимость зависит от региона и от типа транспортного средства),

200 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД;

312 грн за бланк свидетельства регистрации транспортного средства;

возможные комиссии платежной системы или банка.

Номерные знаки закрепляются за автомобили исключительно во время регистрационных действий с транспортным средством. Автовладелец получит новое свидетельство о регистрации транспортного средства и номерные знаки в сервисном центре МВД, где они были забронированы.

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