Водителям упростили оплату за хранение номерных знаков (видео) — Finance.ua

Водителям упростили оплату за хранение номерных знаков (видео) Сегодня 11:01 — Личные финансы

Водителям упростили оплату за хранение номерных знаков (видео)

За продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно оплатить онлайн через электронный кабинет водителя.

Об этом идет речь на сайте МВД.

«Если у вас есть номерные знаки на ответственном хранении в сервисном центре МВД, то за продление срока их хранения можно оплатить онлайн через Электронный кабинет водителя. Эта онлайн-услуга позволит сэкономить время для тех, кто хочет в будущем закрепить номерной знак за следующим своим авто или за авто жены/мужа, родителей или детей», — сказано в сообщении.

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Номерные знаки, находящиеся на платном хранении в сервисном центре МВД, могут быть переданы в пользование родственникам.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться в Электронном кабинете водителя;

выбрать услугу среди электронных услуг;

определиться со сроком продления хранения;

оплатить — стоимость одного дня хранения составляет 10,8 грн.

Сервисные центры МВД получают информацию о продлении хранения номерных знаков автоматически.

Заявка будет обработана и данные будут отображаться как в Электронном кабинете владельца транспортного средства, так и в сервисном центре МВД, где хранятся такие номерные знаки.

Напомним, в Украине запустят сервис онлайн-заказа автомобильных номеров. Автомобилисты смогут выбрать номер авто через электронный кабинет водителя и забронировать его. Если желаемая комбинация цифр и букв относится к платной, можно будет сразу оплатить ее.

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