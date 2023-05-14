Водителям упростили оплату за хранение номерных знаков (видео) — Finance.ua

Водителям упростили оплату за хранение номерных знаков (видео)
За продление срока хранения номерных знаков в сервисном центре Министерства внутренних дел можно оплатить онлайн через электронный кабинет водителя.
Об этом идет речь на сайте МВД.
«Если у вас есть номерные знаки на ответственном хранении в сервисном центре МВД, то за продление срока их хранения можно оплатить онлайн через Электронный кабинет водителя. Эта онлайн-услуга позволит сэкономить время для тех, кто хочет в будущем закрепить номерной знак за следующим своим авто или за авто жены/мужа, родителей или детей», — сказано в сообщении.
Номерные знаки, находящиеся на платном хранении в сервисном центре МВД, могут быть переданы в пользование родственникам.
Как это работает?
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- авторизоваться в Электронном кабинете водителя;
- выбрать услугу среди электронных услуг;
- определиться со сроком продления хранения;
- оплатить — стоимость одного дня хранения составляет 10,8 грн.
Сервисные центры МВД получают информацию о продлении хранения номерных знаков автоматически.
Заявка будет обработана и данные будут отображаться как в Электронном кабинете владельца транспортного средства, так и в сервисном центре МВД, где хранятся такие номерные знаки.
Напомним, в Украине запустят сервис онлайн-заказа автомобильных номеров. Автомобилисты смогут выбрать номер авто через электронный кабинет водителя и забронировать его. Если желаемая комбинация цифр и букв относится к платной, можно будет сразу оплатить ее.
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