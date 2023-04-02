Какие типы номерных знаков существуют в Украине и чем они отличаются — Finance.ua

Какие типы номерных знаков существуют в Украине и чем они отличаются Сегодня 07:14 — Личные финансы

Какие типы номерных знаков существуют в Украине и чем они отличаются

Какие виды и типы номерных знаков существуют в Украине и какие могут быть закреплены за транспортным средством в 2023 году, рассказали в Главном сервисном центре МВД.

«Образцы номерных знаков утверждены Приказом МВД № 166 „О некоторых вопросах государственных номерных знаков транспортных средств“ от 02 марта 2021 года. Номерные знаки, выданные до вступления в силу приказа МВД от 02 марта 2021 года № 166, могут использоваться на дорогах Украины. Но во время проведения любой регистрационной операции, такие номерные знаки подлежат обязательному обмену», — подчеркнули в Главном сервисном центре МВД.

Номерные знаки государственной регистрации

Номерные знаки государственной регистрации получают все транспортные средства, когда происходит их регистрация впервые или перерегистрация в Украине. Такие номерные знаки содержат:

символ государственной принадлежности транспортного средства;

две буквы, обозначающие регион, где происходят регистрационные действия;

четыре цифры;

две буквы серии.

Символ государственной принадлежности транспортного средства — надпись «UA» и изображение Государственного Флага Украины, размещенные на фоне прямоугольника синего цвета, они располагаются слева.

Читайте также Названы страны с высокими штрафами для водителей

Такие знаки могут содержать буквы и цифры двух цветов:

черного цвета — для всех типов автомобилей, прицепов, мотоциклов, мопедов;

зеленого цвета — для транспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем и не имеющих двигателя внутреннего сгорания.

В сервисных центрах МВД выдают как стандартные продолговатые номерные знаки государственной регистрации, которых большинство на дорогах Украины, так и для автомобилей с неформатным местом закрепления — так называемые «американские» — имеют форму прямоугольника более похожего на квадрат, чем стандартные номерные знаки.

Примерная стоимость таких номерных знаков:

300 грн — спецпродукции для авто;

150 грн — спецпродукции для мототранспорта.

Такие номерные знаки всегда присутствуют в сервисных центрах МВД. Наличие свободных номерных знаков в определенной области можно проверить онлайн. Для этого специально разработан сервис проверки

Читайте также Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все

Среди таких номерных знаков государственной регистрации есть платные, содержащие определенную комбинацию цифр.

Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр

Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр платные, поскольку их стоимость включает в себя, кроме стоимости металлической номерной базы, еще и стоимость определенной комбинации цифр.

Такие номерные знаки не всегда есть в сервисных центрах МВД, поскольку само их количество ограничено. А спрос на такие номерные знаки высок. Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить онлайн. Для этого специально разработан сервис проверки

Читайте также За что штрафуют украинских водителей больше всего

Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр выдаются по желанию владельца транспортного средства. Если владелец транспортного средства хочет получить номерные знаки с конкретной комбинацией цифр из имеющихся в сервисном центре МВД, то при получении услуги регистрации или перерегистрации транспортного средства следует предупредить об этом администратора.

Индивидуальные номерные знаки

Индивидуальные номерные знаки являются приложением к государственным номерным знакам транспортного средства, производимым по индивидуальному заказу автовладельца.

Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр.

Читайте также В Украине будут по-новому проверять водителей авто

Надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр.

Букв в надписи на индивидуальных номерных знаках должно быть не менее двух.

Стоимость услуги изготовления:

300 грн — три символа (минимальный заказ);

90 грн — каждый следующий (до восьми символов);

500 грн — графический элемент;

466,44 грн — спецпродукция (номерная база для авто);

266,58 грн — спецпродукция (номерная база для мотоцикла).

При перерегистрации транспортного средства невозможно сразу закрепить следующие номерные знаки. Они производятся по индивидуальному заказу владельцев транспортных средств. Заказать изготовление можно как оффлайн в любом удобном сервисном центре МВД, так и онлайн через электронный кабинет водителя.

Напомним, что страхование каско защитит ваш автомобиль от возможного ущерба на дорогах. Каско покрывает риски ДТП, угон, стихийные бедствия и т.д. Можно оформить каско на б/у авто до 10 лет или сделать каско на новое авто. А каско на Finance.ua — это когда не нужно искать, выбирать и читать договоры каждой страховой. Нужно только оставить 1 заявку и получить 5 предложений в удобной сравнительной таблице:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.