Какие типы номерных знаков существуют в Украине и чем они отличаются — Finance.ua

Какие типы номерных знаков существуют в Украине и чем они отличаются
Какие виды и типы номерных знаков существуют в Украине и какие могут быть закреплены за транспортным средством в 2023 году, рассказали в Главном сервисном центре МВД.
«Образцы номерных знаков утверждены Приказом МВД № 166 „О некоторых вопросах государственных номерных знаков транспортных средств“ от 02 марта 2021 года. Номерные знаки, выданные до вступления в силу приказа МВД от 02 марта 2021 года № 166, могут использоваться на дорогах Украины. Но во время проведения любой регистрационной операции, такие номерные знаки подлежат обязательному обмену», — подчеркнули в Главном сервисном центре МВД.
Номерные знаки государственной регистрации
Номерные знаки государственной регистрации получают все транспортные средства, когда происходит их регистрация впервые или перерегистрация в Украине. Такие номерные знаки содержат:
- символ государственной принадлежности транспортного средства;
- две буквы, обозначающие регион, где происходят регистрационные действия;
- четыре цифры;
- две буквы серии.
Символ государственной принадлежности транспортного средства — надпись «UA» и изображение Государственного Флага Украины, размещенные на фоне прямоугольника синего цвета, они располагаются слева.
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Такие знаки могут содержать буквы и цифры двух цветов:
- черного цвета — для всех типов автомобилей, прицепов, мотоциклов, мопедов;
- зеленого цвета — для транспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем и не имеющих двигателя внутреннего сгорания.
В сервисных центрах МВД выдают как стандартные продолговатые номерные знаки государственной регистрации, которых большинство на дорогах Украины, так и для автомобилей с неформатным местом закрепления — так называемые «американские» — имеют форму прямоугольника более похожего на квадрат, чем стандартные номерные знаки.
Примерная стоимость таких номерных знаков:
- 300 грн — спецпродукции для авто;
- 150 грн — спецпродукции для мототранспорта.
Такие номерные знаки всегда присутствуют в сервисных центрах МВД. Наличие свободных номерных знаков в определенной области можно проверить онлайн. Для этого специально разработан сервис проверки.
Среди таких номерных знаков государственной регистрации есть платные, содержащие определенную комбинацию цифр.
Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр
Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр платные, поскольку их стоимость включает в себя, кроме стоимости металлической номерной базы, еще и стоимость определенной комбинации цифр.
Такие номерные знаки не всегда есть в сервисных центрах МВД, поскольку само их количество ограничено. А спрос на такие номерные знаки высок. Наличие свободных номерных знаков в сервисных центрах МВД и их стоимость можно проверить онлайн. Для этого специально разработан сервис проверки.
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Номерные знаки государственной регистрации с определенной комбинацией цифр выдаются по желанию владельца транспортного средства. Если владелец транспортного средства хочет получить номерные знаки с конкретной комбинацией цифр из имеющихся в сервисном центре МВД, то при получении услуги регистрации или перерегистрации транспортного средства следует предупредить об этом администратора.
Индивидуальные номерные знаки
Индивидуальные номерные знаки являются приложением к государственным номерным знакам транспортного средства, производимым по индивидуальному заказу автовладельца.
Надпись на индивидуальных номерных знаках для автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми или от трех до семи и цифр.
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Надпись на индивидуальных номерных знаках для мотоциклов может содержать от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр.
Букв в надписи на индивидуальных номерных знаках должно быть не менее двух.
Стоимость услуги изготовления:
- 300 грн — три символа (минимальный заказ);
- 90 грн — каждый следующий (до восьми символов);
- 500 грн — графический элемент;
- 466,44 грн — спецпродукция (номерная база для авто);
- 266,58 грн — спецпродукция (номерная база для мотоцикла).
Новые номерные знаки в Украине: что нужно знать 🧐
При перерегистрации транспортного средства невозможно сразу закрепить следующие номерные знаки. Они производятся по индивидуальному заказу владельцев транспортных средств. Заказать изготовление можно как оффлайн в любом удобном сервисном центре МВД, так и онлайн через электронный кабинет водителя.
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