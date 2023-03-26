Названы страны с высокими штрафами для водителей — Finance.ua

Названы страны с высокими штрафами для водителей Сегодня 07:09 — Личные финансы

Названы страны с высокими штрафами для водителей

Стали известны самые высокие штрафы для водителей в мире, и Финляндия возглавила этот рейтинг.

Финский бизнесмен Юсси Салоноя был оштрафован на $200 000 за нарушение ПДД, причем эта сумма базируется на его общем доходе. Впрочем, минимальный штраф в Финляндии начинается от $1,6 тыс., что все равно достаточно высоко, пишет издание Экономические новости.

Следом за Финляндией идет Канада с рекордным штрафом в размере $25 000 за превышение скорости, применненнфм к водителю, который ехал со скоростью более 200 км/ч.

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В Японии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф в размере $8 700, а проезд на красный свет может привести к штрафу в размере $420.

В Великобритании штраф за превышение скорости составляет 100 долларов, но в 2017 году британец был вынужден заплатить 8000 долларов за превышение скорости на 275 км/ч.

В Италии за вождение в нетрезвом состоянии предусмотрен крупный штраф в размере $6400 и двухлетний запрет на вождение.

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Тем временем в США самые высокие штрафы варьируются в зависимости от штата. В Виргинии за превышение скорости могут быть оштрафованы на сумму до $2600.

В Португалии превышение скорости карается штрафом в $1900, а в Германии — $630.

В Китае превышение скорости влечет штраф в размере $300, а вождение в нетрезвом состоянии — штраф в размере $310, 15-дневное заключение и лишение прав на шесть месяцев.

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В Украине водитель может быть оштрафован на сумму до 3400 грн за превышение скорости более чем на 80 км/ч и до 5100 грн, если он спровоцировал аварию. Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения может привести к штрафу в размере 17 000 гривен, а повторное нарушение — к лишению прав на три года и возможной конфискации автомобиля. Управление транспортным средством лицами, лишенными права управления, влечет штраф в размере 20 400 грн, а повторное нарушение может привести к штрафу до 40 800 грн.

Таким образом, водителям следует помнить о значительных штрафах и наказаниях, с которыми они могут столкнуться при нарушении ПДД как в Украине, так и за рубежом.

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MMR По материалам:

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