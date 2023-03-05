В Чехии планируют повысить штрафы для водителей — Finance.ua

В Чехии планируют повысить штрафы для водителей
Власти Чехии готовят некоторые поправки в правила дорожного движения, которые должны значительно ужесточить наказание за определенные нарушения. Изменения вступят в силу, если парламент примет соответствующие поправки в Закон о дорожном движении.
Что может измениться для чешских водителей
Например, водителей, которые нарушают требования по остановке или стоянке, создавая препятствие для трамваев, может ожидать штраф в размере 10 000 крон в административном порядке.
Действующий закон предусматривает штраф за такое правонарушение от 1500 до 2500 крон. Поправка к Закону о дорожном движении должна ужесточить это наказание. Дело в том, что согласно пояснительной записке к изменениям, блокирование движения общественного транспорта неправильной парковкой влечет за собой «тяжкие последствия».
Сейчас есть предложение выделить одно из правонарушений по парковке в отдельное — это блокировка общественного транспорта. Штраф в таком случае будет составлять от 2 500 до 3 500 чешских крон на месте, но 10 000 крон в административном порядке, — пояснил Ондржей Лохман, глава транспортного подкомитета Палаты депутатов.
Поправки также подразумевают увеличение штрафов за другие правонарушения. Например, возрастет верхний предел за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда это запрещено — с 5 000 до 25 000 чешских крон.
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Штраф также увеличится за езду на велосипеде в нетрезвом состоянии. Велосипедистам, которые навеселе передвигаются на двухколесном, будет грозить штраф от 7 000 до 25 000 крон.
Справка Finance.ua:
- Чехия установила требования к личным транспортным средствам. Все водители должны иметь в своем автомобиле:
• знак аварийной остановки и буксировочный трос;
• запасное колесо и резину с протектором глубиной не менее 4 мм;
• наклеенный на заднем стекле знак UA;
• евроаптечку;
• огнетушитель;
• набор лампочек для фар и фонарей.
- Европейское водительское удостоверение не нужно. Согласно регламенту ЕС, принятому в июле прошлого года, водительское удостоверение гражданина Украины действительно в Чехии. Обменивать его на документ европейского образца не нужно.
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