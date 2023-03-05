В Чехии планируют повысить штрафы для водителей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Чехии планируют повысить штрафы для водителей

Технологии&Авто
25
Власти Чехии готовят некоторые поправки в правила дорожного движения, которые должны значительно ужесточить наказание за определенные нарушения. Изменения вступят в силу, если парламент примет соответствующие поправки в Закон о дорожном движении.

Что может измениться для чешских водителей

Например, водителей, которые нарушают требования по остановке или стоянке, создавая препятствие для трамваев, может ожидать штраф в размере 10 000 крон в административном порядке.
Действующий закон предусматривает штраф за такое правонарушение от 1500 до 2500 крон. Поправка к Закону о дорожном движении должна ужесточить это наказание. Дело в том, что согласно пояснительной записке к изменениям, блокирование движения общественного транспорта неправильной парковкой влечет за собой «тяжкие последствия».
Место для вашей рекламы
Сейчас есть предложение выделить одно из правонарушений по парковке в отдельное — это блокировка общественного транспорта. Штраф в таком случае будет составлять от 2 500 до 3 500 чешских крон на месте, но 10 000 крон в административном порядке, — пояснил Ондржей Лохман, глава транспортного подкомитета Палаты депутатов.
Поправки также подразумевают увеличение штрафов за другие правонарушения. Например, возрастет верхний предел за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда это запрещено — с 5 000 до 25 000 чешских крон.

Жизнь в Праге: стоимость жилья, еды, проезда

Штраф также увеличится за езду на велосипеде в нетрезвом состоянии. Велосипедистам, которые навеселе передвигаются на двухколесном, будет грозить штраф от 7 000 до 25 000 крон.

Справка Finance.ua:

  • Чехия установила требования к личным транспортным средствам. Все водители должны иметь в своем автомобиле:
• знак аварийной остановки и буксировочный трос;
• запасное колесо и резину с протектором глубиной не менее 4 мм;
• наклеенный на заднем стекле знак UA;
• евроаптечку;
• огнетушитель;
• набор лампочек для фар и фонарей.
  • Европейское водительское удостоверение не нужно. Согласно регламенту ЕС, принятому в июле прошлого года, водительское удостоверение гражданина Украины действительно в Чехии. Обменивать его на документ европейского образца не нужно.
Если вам нужна Зеленая карта и вы еще раздумываете. где это сделать, на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут.
Купить Зеленую карту быстро🚙
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.