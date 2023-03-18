40 000 гривен за скорость: какие штрафы могут выписать водителям в Польше — Finance.ua
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40 000 гривен за скорость: какие штрафы могут выписать водителям в Польше

Личные финансы
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40 000 гривен за скорость: какие штрафы могут выписать водителям в Польше
40 000 гривен за скорость: какие штрафы могут выписать водителям в Польше
Многие украинцы уехали в страны ЕС, в том числе в Польшу, на собственных авто или купили машины уже после переезда. Многие уже слышали, что штрафы за нарушение ПДД в Европе намного выше, чем в Украине.
Что нужно знать о штрафах для водителей в Польше, рассказал адвокат адвокатского объединения Legal Strategy Виталий Сокуренко.

Наиболее распространенные штрафы за нарушение ПДД в Польше

Когда украинцы переезжают в какую-либо страну, то должны соблюдать все местные правила и законы. Объяснить, что вы иностранец и пока еще не разобрались в каких-либо требованиях, действующих там, куда вы приехали — такой аргумент действовать не будет, обращает внимание Виталий Сокуренко.
«Важно, что незнание правил дорожного движения Польши не освобождает от ответственности и может привести к серьезным последствиям. Один из главных моментов, который нужно знать — штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в основном намного выше, чем в Украине», — говорит он.
Он перечисляет наиболее частые нарушения правил дорожного движения и штрафы, которые за них налагаются в Польше:
  • езда за рулем с непристегнутым ремнем безопасности (100 злотых или 826 грн);
  • превышение скорости (от 50 до 5000 злотых или 413-4 1300 грн);
  • перевозка ребенка без детского автокресла (300 злотых или 2478 грн);
  • использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых или 4128 грн);
  • неправильная парковка авто (от 100 до 800 злотых или 826-6 605 грн);
  • проезд машины на красный сигнал светофора (500 злотых или 4128 грн).
В случае, если водителя поймали за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии, в Польше определяют уровень алкоголя по трем категориям:
  • 0–0,19 промилле;
  • 0,2 — 0,5 промилле;
  • свыше 0,5 промилле.
Если в крови водителя обнаружили менее 0,2 промилле, то наказания не будет вовсе, отмечает юрист. В случае же, если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:
  1. штрафа от 50 до 5000 злотых (413-41 300 грн) или арест до 30 дней;
  2. запрета на управление транспортным средством на срок от 6 месяцев до 3 лет;
  3. списания 10 штрафных баллов.
Если в крови водителя более 0,5 промилле алкоголя, то грозит уголовная ответственность и следующие наказания:
  1. штраф от 5 тысяч до 60 тысяч злотых (41 283-495 396 грн);
  2. лишение свободы на срок до 2-х лет;
  3. запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Какие виды штрафов в Польше бывают и как их оплатить

Виды штрафов в Польше тоже делятся условно на три вида. Но в зависимости от вида штрафа на его оплату дается разный временной промежуток:
Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда у местных служб есть терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных денег.
Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.
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Штраф кредитованный (Mandat kredytowany). Его могут выписать как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа также составляет 7 дней.
Проверить свои штрафы ПДД в Польше можно так же, как и в Украине: в режиме онлайн. Для проверки штрафов есть два сервиса:
  1. Штрафы, назначенные через Główny Inspektorat Transportu, можно узнать на сайте;
  2. О назначенных штрафных баллах (Punkty Karny) можно узнать на сайте.
Если же нет возможности проверить штрафы онлайн, нужно обратиться в местный комиссариат и предоставить удостоверение личности. Вид оплаты штрафа в зависимости от его вида тоже может отличаться:
  • наличными на месте получения штрафа;
  • картой на месте получения штрафа;
  • в почтовом отделении;
  • через интернет-банкинг по реквизитам.
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По материалам:
РБК-Україна
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