Как подготовить автомобиль к поездке за границу: техническая и бюрократическая сторона — Finance.ua

Как подготовить автомобиль к поездке за границу: техническая и бюрократическая сторона Сегодня 09:02 — Личные финансы

Как подготовить автомобиль к поездке за границу: техническая и бюрократическая сторона

Еще год назад для большинства украинцев опыт выезда за границу на авто был первым. Тогда не было времени на тщательную подготовку или поиск всей необходимой информации.

Поэтому нередки ситуации, когда люди узнавали о необходимости страхования непосредственно при пересечении границы.

Однако прошел год, и благодаря стараниям наших защитников из ВСУ украинцы могут спокойно планировать и готовиться к поездке заранее.

Вопрос страхования при пересечении границы на собственном автомобиле до сих пор актуален, поэтому эксперт по страхованию Finance.ua Дарья Горбач во время вебинара «Зеленая Карта. Что важно знать и как использовать» рассказала, как подготовиться к поездке за границу.

Как подготовить авто к поездке за границу с технической стороны

Убедитесь в наличии в автомобиле аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, запасного колеса (если такое предусмотрено комплектацией автомобиля), светоотражающих жилетов.

аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, запасного колеса (если такое предусмотрено комплектацией автомобиля), светоотражающих жилетов. Проверьте правила тонировки стекла. Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировки стекла не должно быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы. Кстати, как отмечает эксперт, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан.

Учтите, что во многих странах запрещена тонировка ветрового и передних боковых окон, поэтому тонировки стекла не должно быть или может быть так называемая «европейская тонировка» — когда передние окна не тонированы, а задние пассажирские затонированы. Кстати, как отмечает эксперт, это одна из самых распространенных причин того, почему на границе не пропускают автомобили наших граждан. Проверьте резину. По европейским нормам, в большинстве стран ЕС зимняя резина на авто должна быть установлена в период с 1 ноября по 31 марта. Однако в Балтийских странах этот срок смещен — с 1 декабря по 31 марта, а в Австрии с 1 ноября по 15 апреля. В некоторых странах вообще нет такой нормы — там рекомендуется замена резины только при ухудшении погодных условий (Польша, Португалия, Бельгия). При этом требования к глубине протектора такие же, как и в Украине — это 4 мм. Шипованная резина запрещена в таких странах: Германия, Польша, Нидерланды, Чехия, Венгрия, Словакия, Румыния, Болгария, Турция, Сербия, Македония, Хорватия, Португалия, Словения, Босния и Герцеговина. За использование шипованной резины там даже предусмотрен штраф.

А чтобы чувствовать себя безопасно за границей и не переживать, что что-то может выйти из строя, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance . Она включает в себя эвакуацию при ДТП или при поломке, замену поврежденных колес, запуск двигателя, доставку топлива, аварийное открытие двери и даже оплату такси, гостиницы и т.д.

Как подготовить авто к поездке за границу с бюрократической точки зрения

Помимо технической стороны, важной при пересечении границы на автомобиле остается и документальная составляющая. Здесь вам нужно позаботиться о наличии всех необходимых документов. Вот самое главное, на что специалисты советуют обратить внимание.

Проверьте степень соответствия водительского удостоверения законодательству тех стран, через которые вы планируете ехать. Если речь идет о Евросоюзе, то с украинским пластиковым водительским удостоверением никаких проблем не возникнет, а вот бумажные права старого образца лучше предварительно обменять. И обязательно возьмите технический паспорт на авто. В случае поездки на кредитном автомобиле следует заручиться справкой из банка, разрешающей вывоз автомобиля за границу. То же касается и поездки на автомобиле, принадлежащем юридическому лицу (рабочий автомобиль), поскольку пограничники попросят у вас документ — подтверждение на официальном бланке юридического лица (доверенность). Кроме того, если вы едете за границу на чужом авто, то обязательно должны показать пограничникам доверенность на право вождения автомобиля с пометкой о разрешении владельца на выезд за границу. На авто должен быть государственный номерной знак. Индивидуальные номерные знаки действуют только на территории Украины. Также для пересечения границы вам нужно приобрести полис Зеленая карта.

Далее подробнее остановимся на последнем пункте.

Международный сертификат Зеленая карта — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода — обязательный документ для поездок за границу на собственном авто. Это своего рода автогражданка , но для выезда за пределы страны. Выплата страхового возмещения по Зеленой карте производится пострадавшим третьим лицам за ущерб, причиненный имуществу и здоровью третьих лиц.

Например, если вы будете виновником ДТП, то страховая компания сможет компенсировать затраты на лечение и ремонт его авто пострадавшего.

Сама же сумма страхового возмещения устанавливается в соответствии с законодательством страны, где произошел страховой случай, то есть лимит выплаты будет зависеть от лимитов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности той страны, где произошло ДТП.

Например, лимит по материальному ущербу в Польше составляет 1 млн евро, а в Испании — 15 млн евро, в Великобритании это 1 млн фунтов.

Наличие этого страхования является обязательным условием для водителей, планирующих выехать за границу на собственном автомобиле.

Штрафы за отсутствие Зеленой карты

«Если такого водителя за границей останавливает местная полиция, проверяет полис и обнаруживает, что он фальшивый/фальсифицированный, с истекшим сроком действия или его вообще нет, водителя ждет немаленький штраф, автомобиль же, скорее всего, отправится на штрафплощадку. В определенных случаях возможен даже сценарий, когда водитель будет задержан и отправлен в тюрьму для выяснения всех обстоятельств дела», — отмечает эксперт по страхованию Горбач.

Суммы штрафа за отсутствие полиса:

в Польше — 6 тыс. злотых (38 тыс. грн);

в Германии — около 1800 евро, а если в течение 6 месяцев выносится повторный штраф за отсутствие полиса, автомобилиста ждет до 1 года лишения свободы;

в Испании — около 1500 евро;

а в Чехии — от 1 тыс. крон (24 тыс. грн).

«И это лишь указанная сумма штрафов без попадания в ДТП незастрахованным транспортным средством. Поэтому мы настоятельно просим наших граждан заблаговременно покупать полис страхования и соблюдать правила дорожного движения за границей, потому что штрафы в Европе действительно немалые», — говорит эксперт.

Электронный полис и диджитализация

С 1 сентября 2022 года страховщики, полные члены МТСБУ, начали заключать электронные договоры международного страхования.

Важно помнить, что электронные договоры международного страхования начинают действовать не ранее 00 часов суток, следующих за днем заключения договора.

То есть нельзя будет заключить такой договор «сегодня на сегодня». Поэтому оформлять страхование лучше хотя бы за один день до поездки.

При этом перед выездом за границу вам нужно будет распечатать и хранить сертификат в бумажном формате.

Если органы, осуществляющие контроль, зафиксируют отсутствие во время проверки у водителя транспортного средства отпечатанного экземпляра сертификата, действующего на дату проверки, дальнейшее движение такого транспортного средства может быть запрещено, а на его водителя наложен штраф в соответствии с законодательством страны посещения.

Правила, которые следует соблюдать при печати сертификата:

использование бумаги исключительно белого цвета;

цвета; использование чистой бумаги , фон которой не содержит никакого другого текста, изображения и т.п.;

, фон которой не содержит никакого другого текста, изображения и т.п.; использование бумаги размером не более А4 и не менее А6;

печать только в вертикальной ориентации;

ориентации; печать текста сертификата исключительно черной краской;

печать текста должна быть качественной (текст четкий и понятный);

обратная страница сертификата должна оставаться чистой (белой).

Если требуется именно зеленый бланк

«Хочу добавить, что на практике некоторые страны все же требуют именно зеленый бланк, поскольку для них непривычно видеть белый. Именно на этот случай международное страховое бюро предоставило разъяснение, что страны-члены системы признают наши электронные Зеленые карты», — говорит эксперт.

Это разъяснение есть у всех страховщиков, выдающих Зеленые карты. Страховая компания должна отправить его вам при оформлении договора страхования. Разъяснение двуязычное, написанное на украинском и английском языках.

Если пограничники не пропускают и не признают электронную Зеленую карту, нужно зайти на сайт МТСБУ и ввести номер карты или номер вашего авто и показать пограничнику, что этот полис есть в базе Моторного Бюро.

Также можно позвонить в страховую компанию, где вы покупали Зеленую карту, сообщить пункт пересечения и фамилию или номер пограничника, и при необходимости передать телефон пограничнику.

Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

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