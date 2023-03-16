Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД — Finance.ua

Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД Сегодня 19:01 — Личные финансы

Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД

Уплатить штраф за нарушение ПДД нужно в течение 15 календарных дней со дня вынесения постановления.

Если штраф за нарушение ПДД не уплатить своевременно, постановление передается на принудительное взыскание в отдел исполнительной службы. В этом случае придется уплатить двойной размер штрафа и расходы на исполнительное производство.

Самое неприятное в этой истории, что исполнительная служба в первую очередь налагает арест на средства на банковских счетах. То есть пользоваться своими картами не выйдет. Затем сумма штрафа с расходами на исполнительное производство спишется со счета.

Если денег на счетах нет, будет арестовано движимое или недвижимое имущество — транспортные средства, квартиры, дома. При аресте транспортных средств они могут объявляться в розыск. А это уже основание для временного задержания инспекторами полиции.

Проще говоря, за неуплату 340 грн штрафа, во время очередной остановки автомобиля полицией, машину задержат и доставят на штрафплощадку. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля на штрафплощадке — из кармана водителя, возмещение таких расходов не предусмотрено.

Как обжаловать постановление об административном правонарушении

Если водитель обжалует постановление, оплачивать штраф не нужно до решения вопроса в суде.

Согласно статье 289 КУоАП, постановление об административном нарушении можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. В случае же автофиксации — в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф можно обжаловать в суде как по месту своей регистрации, так и по месту регистрации ответчика — отделе полиции, сотрудник которого выписал постановление.

В исковом заявлении нужно расписать:

серию, номер, дату постановления, кем вынесено (ФИО, должность), по какой статье КУоАП привлекается и какое применено взыскание;

обстоятельства дела со своей точки зрения. Истец настаивает на незаконности действий ответчика или необъективности наказания, подтверждая слова соответствующей аргументацией. Если есть доказательства — свидетельские показания, аудио- или видеозапись — их нужно приложить к иску;

ссылки на статьи законов, на основании которых производится обращение, а также изложить конкретные просьбы.

Среди конкретных просьб могут быть:

признание действий должностного лица противоправными;

отмена постановления об административном правонарушении как незаконного;

закрытие административного производства.

Дело обычно рассматривается судом в пределах пяти дней. Решения местных судов относительно привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения не подлежат обжалованию. Важно тщательно подготовиться к заседанию, а лучше воспользоваться квалифицированной юридической помощью.

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