Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД — Finance.ua

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Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД

Личные финансы
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Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД
Можно ли не платить штрафы за нарушение ПДД
Уплатить штраф за нарушение ПДД нужно в течение 15 календарных дней со дня вынесения постановления.
Если штраф за нарушение ПДД не уплатить своевременно, постановление передается на принудительное взыскание в отдел исполнительной службы. В этом случае придется уплатить двойной размер штрафа и расходы на исполнительное производство.
Самое неприятное в этой истории, что исполнительная служба в первую очередь налагает арест на средства на банковских счетах. То есть пользоваться своими картами не выйдет. Затем сумма штрафа с расходами на исполнительное производство спишется со счета.
Если денег на счетах нет, будет арестовано движимое или недвижимое имущество — транспортные средства, квартиры, дома. При аресте транспортных средств они могут объявляться в розыск. А это уже основание для временного задержания инспекторами полиции.

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Проще говоря, за неуплату 340 грн штрафа, во время очередной остановки автомобиля полицией, машину задержат и доставят на штрафплощадку. Расходы на эвакуатор и хранение автомобиля на штрафплощадке — из кармана водителя, возмещение таких расходов не предусмотрено.

Как обжаловать постановление об административном правонарушении

Если водитель обжалует постановление, оплачивать штраф не нужно до решения вопроса в суде.
Согласно статье 289 КУоАП, постановление об административном нарушении можно обжаловать в течение 10 дней со дня его вынесения. В случае же автофиксации — в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.
Штраф можно обжаловать в суде как по месту своей регистрации, так и по месту регистрации ответчика — отделе полиции, сотрудник которого выписал постановление.
В исковом заявлении нужно расписать:
  • серию, номер, дату постановления, кем вынесено (ФИО, должность), по какой статье КУоАП привлекается и какое применено взыскание;
  • обстоятельства дела со своей точки зрения. Истец настаивает на незаконности действий ответчика или необъективности наказания, подтверждая слова соответствующей аргументацией. Если есть доказательства — свидетельские показания, аудио- или видеозапись — их нужно приложить к иску;
  • ссылки на статьи законов, на основании которых производится обращение, а также изложить конкретные просьбы.
Среди конкретных просьб могут быть:
  • признание действий должностного лица противоправными;
  • отмена постановления об административном правонарушении как незаконного;
  • закрытие административного производства.
Дело обычно рассматривается судом в пределах пяти дней. Решения местных судов относительно привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения не подлежат обжалованию. Важно тщательно подготовиться к заседанию, а лучше воспользоваться квалифицированной юридической помощью.
В статье по ссылке мы решили разобраться, какие ПДД чаще всего нарушают украинские водители.

За что чаще всего штрафуют водителей в Украине

По материалам:
Finance.ua
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