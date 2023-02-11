В Украине будут по-новому проверять водителей авто — Finance.ua

В Украине будут по-новому проверять водителей авто Сегодня 07:37 — Технологии&Авто

В Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, информируют Новости.LIVE. Соответствующие изменения утвердило правительство.

Проверка водителей на опьянение

По новым правилам осмотр на месте остановки автомобиля на алкогольное опьянение должен производиться с видеозаписью или в присутствии двух свидетелей.

Так же будут проверять и на наркотическое или иное опьянение или нахождение под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

«Предполагается, что осмотр на месте остановки транспортного средства производится с применением технических средств видеозаписи, а в случае невозможности применения таких средств осмотр производится в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно прилагаются к протоколу об административном правонарушении», — отметил Мельничук.

Какая доза алкоголя в крови допустима для водителей

Законы Украины предусматривают максимальное количество алкоголя в крови водителя 0,2 промилле. Это показатель почти нулевого содержания алкоголя в организме.

Во всех случаях, когда показатель выше нормы, водитель должен платить штраф. Кроме того, предусмотрено лишение прав и лишение свободы.

Какие штрафы предусмотрены за вождение в состоянии алкогольного опьянения

По состоянию на 2023 год в Украине действуют следующие виды наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:

Если такое нарушение было совершено впервые — штраф в размере 17 тыс. грн и лишение водительского удостоверения на один год.

Если водитель во второй раз нарушит закон, должен уплатить штраф в размере 34 тыс. грн. Также его уже ждет лишение прав на три года.

Если водителя «поймают» пьяным дважды в течение одного года, ему придется распрощаться со своим авто, просидеть за решеткой 15 суток и уплатить штраф в 51 тыс. грн. Кроме того, горе-водитель не сможет управлять транспортом в течение десяти лет.

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