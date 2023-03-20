Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все — Finance.ua

Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все Сегодня 21:33 — Технологии&Авто

Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все

Оказалось, что далеко не все водители знают о нарушении ПДД, за которое полицейские останавливают очень часто и выписывают штраф.

Водителям напоминают, что за красный цвет указателей поворотов в автомобиле патрульные могут выписать штраф.

Подробности. В 2017 году в Украине были введены четкие требования к цвету передних и задних указателей поворотов — они должны быть желтыми, поскольку выполняют функцию предупредительных сигналов.

Поэтому согласно части 2 статьи 122 КУоАП за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф 510 грн.

Но в Украине очень много автомобилей с красными поворотниками. Обычно это машины, которые привезли из Америки, у них есть красные указатели поворотов, потому что производились для рынка США. Но в нашей стране действуют свои стандарты, а не американские, поэтому владельцам таких авто следует знать, что цвет их «поворотников» вне закона. Чтобы не получить штраф и ездить спокойно, следует их заменить.

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