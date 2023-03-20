Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все — Finance.ua
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Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все

Технологии&Авто
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Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все
Водителям напомнили о популярном нарушении ПДД: о нем знают далеко не все
Оказалось, что далеко не все водители знают о нарушении ПДД, за которое полицейские останавливают очень часто и выписывают штраф.
Об этом сообщает «Дорожный адвокат».
Водителям напоминают, что за красный цвет указателей поворотов в автомобиле патрульные могут выписать штраф.
Подробности. В 2017 году в Украине были введены четкие требования к цвету передних и задних указателей поворотов — они должны быть желтыми, поскольку выполняют функцию предупредительных сигналов.
Поэтому согласно части 2 статьи 122 КУоАП за использование предупредительных сигналов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов предусмотрен штраф 510 грн.
Но в Украине очень много автомобилей с красными поворотниками. Обычно это машины, которые привезли из Америки, у них есть красные указатели поворотов, потому что производились для рынка США. Но в нашей стране действуют свои стандарты, а не американские, поэтому владельцам таких авто следует знать, что цвет их «поворотников» вне закона. Чтобы не получить штраф и ездить спокойно, следует их заменить.
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По материалам:
Твоя машина
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