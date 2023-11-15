В Украине изменилась стоимость платных номерных знаков — Finance.ua

В Украине изменилась стоимость платных номерных знаков Сегодня 13:02 — Личные финансы

В Украине изменилась стоимость платных номерных знаков

Правительство приняло изменения в стоимости платных номерных знаков.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Что изменилось

Номерные знаки на определенные цифровые комбинации для мопедов, прицепов, мотоциклов устанавливаются на уровне 2000 грн.

Изменения отдельных платных знаков:

0001, 0007 и 7777 — 80 000 грн;

Одинаковые цифры (кроме 6666 и 7777) — 50 000 грн;

Комбинации от 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 грн;

Последовательные пары одинаковых цифр — 15 000 грн;

Последовательные цифры 0123 и 1234 — 15 000 грн;

Начинаются с двух нулей, а следующие цифры не одинаковы — 10 000 грн.

В то же время, была уменьшена стоимость знаков с цифрой «6», номеров:

0006 и 6666 — 10 000 грн;

Из двух последовательных пар одинаковых цифр, одна из которых 66 — 4000 грн;

Три цифры, из которых 6 (подряд) — 4000 грн.

Стоимость указана без НДС, касается автомобилей и автобусов.

Заметим, что платные цифровые комбинации номерных знаков выдаются исключительно по желанию лица. В то же время большинство номерных знаков (цифровых комбинаций) являются бесплатными.

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Как отмечают в МВД, актуализация стоимости платных номерных знаков произошла после введения опции онлайн выбора и бронирования номерных знаков через электронный кабинет водителя e-driver.mvs.gov.ua/blog . Менее чем через четыре месяца от внедрения этой опции ею воспользовались более 15 000 раз.

Следующим шагом будет доставка номерных знаков почтовой связью и предоставление возможности предприятиям производить номерные знаки установленного образца.

Подробно о том, как заказать индивидуальные номерные знаки для автомобилей онлайн и в сервисных центрах, читайте здесь.

Справка Finance.ua:

владелец транспортного средства или лицо, планирующее приобрести авто, мотоцикл, прицеп и т. п. , может забронировать номерной знак. Сама услуга выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию кроме определенных платных комбинаций цифр — их стоимость мы описали выше. Стоимость 1 суток хранения — 10,80 грн. Бронирование номерного знака действует до 10 дней;

, может забронировать номерной знак. Сама услуга выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию кроме определенных платных комбинаций цифр — их стоимость мы описали выше. Стоимость 1 суток хранения — 10,80 грн. Бронирование номерного знака действует до 10 дней; недавно Кабинет Министров Украины на заседании внес изменения в Положение о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами и в Порядок государственной регистрации и снятия с учета транспортных средств. Вот что изменилось.

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