На рынке труда — более 100 тыс. вакансий, но кадров не хватает — исследование Сегодня 16:00 — Личные финансы

На рынке труда — более 100 тыс. вакансий, но кадров не хватает — исследование

Рынок труда Украины начал новый этап восстановления. В последний месяц лета установлены рекорды по количеству вакансий и размеру зарплат. Есть и антирекорд — конкуренции соискателей за работу.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

На рынке труда — рекорд по количеству вакансий

В августе, по данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.

Инфографика: Work.ua

До полномасштабного вторжения на сайте было более 100 000 вакансий, а после 24 февраля их количество упало до 6 000. Через полтора года рынок труда Украины максимально приблизился к отметке восстановления.

Восстановление происходит неравномерно. Например, в категории «Маркетинг, реклама, PR» речь идет о 87%, а в ІТ — всего 57%.

Инфографика: Work.ua

Неизменная пятерка областей по количеству работы продолжает наращивать количество вакансий:

Харьковская (3732);

Одесская (6927);

Львовская (9705);

Днепропетровская (9831);

Киевская (33 283).

Кстати, Киевская область также среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2 555 вакансий), Ровенской (+16%, 2 163), Житомирской (+27%, 2 054) и Черниговской областями (+29%, 1237).

Инфографика: Work.ua

Какие категории обеспечивают украинцев работой? Это «Розничная торговля» (прирост +9% по сравнению с июлем 12 497 вакансий), «Продажа, закупка» (+1%, 13 449), «Рабочие специальности, производство» (+11%, 18 853) и «Сфера обслуживания» (+11%, 19 449). Впервые отметку в 10 000 пересекли категории, составляющие наибольшее количество вакансий: «Логистика, склад, ВЭД» (+9%, 10 179) и Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (+14%, 10 861).

Кого ищут работодатели

Осень — пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона. Эта тенденция четко отслеживается и на рынке труда, так как показали значительный рост категории «Образование, наука» (+37%, 5519 вакансий) и «Управление персоналом, HR» (+12%, 1894).

Также заметно увеличилось количество предложений работы в категориях «Культура, музыка, шоу-бизнес» (+47%, 724), «Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» (+14%, 10 861), «Сфера обслуживания» (+11%, 19 449).

Инфографика: Work.ua

Эта же тенденция прослеживается и по конкретным должностям: спрос работодателей больше вырос на педагогов:

учитель английского (+52% к июлю, 1202 вакансии);

учитель математики (+50%, 234);

офис-менеджер (+47%, 255);

учитель начальных классов (+38%, 263);

коррекционный педагог (+36%, 154);

фитнес-тренер (+36%, 218);

преподаватель немецкого (+35%, 149);

воспитатель (+34%, 844);

упаковщик (+31%, 750);

посудомойщик (+30%, 311).

А вот в абсолютных цифрах самые востребованные специалисты — бухгалтеры (3 334 вакансии), повара (3 447), водители (3 504), менеджеры по продажам (6 608) продавцы-консультанты (8 591).

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В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно возросла доля вакансий для людей с инвалидностью (+17%, 7978 вакансий), студентов (+18%, 19 507), ветеранов (+26%, 4936) и пенсионеров (+27%, 3505). Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта (+19%, 36 196).

Работодателям становится все труднее находить кандидатов на вакансии

Широкий выбор вакансий позволяет соискателям выбирать, а значит — отправлять резюме только на интересные предложения. К тому же, все больше людей находят свою работу, а новых соискателей прибывает все меньше. Так, в августе общее количество соискателей, обновивших или создавших резюме, снизилось еще на 2% (350 994) по сравнению с июлем. Все это влияет на конкуренцию среди соискателей, которая в августе снизилась на 9%, что снова приблизило рынок к дефициту кадров уровня 2021 года.

Такая ситуация выгодна соискателям: они могут устанавливать свои условия на рынке труда. Рекрутерам же придется прилагать усилия для того, чтобы привлечь лучших кандидатов.

Кого общая тенденция по конкуренции не коснулась, так это айтишников. Ведь здесь уже пятый месяц продолжаются настоящие «голодные игры» за должности программиста Java и Javascript, Python-программиста, тестировщика, UI/UX-дизайнера и Front-end-разработчика. По этим позициям конкуренция в 30 раз превышает средние показатели рынка.

Продолжается борьба также за должности, предусматривающие возможность работы удаленно: видеомонтажер, специалист чата, копирайтер и ретушер.

Напротив, самая низкая конкуренция за рабочие и строительные должности: сборщик верха обуви, автомаляр, кузнец, горняк, пилорамщик, инструментальщик, штамповщик, проходчик, кровельщик. Если сравнить с июлем, из перечня должностей с самой низкой конкуренцией исчезли медицинские работники, кроме должности заведующего аптекой.

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В этом месяце в области с самой большой конкуренцией попали: Киевская, Харьковская, Винницкая, Львовская и Запорожская. С наименьшей: Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Хмельницкая. Как видим, удаленность региона от линии фронта уже не является залогом легкого поиска кандидатов.

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