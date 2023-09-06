Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными — Finance.ua

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Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными

Личные финансы
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Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными
Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными
Аналитики OLX Работа поделились результатами опроса среди пользователей платформы о том, какие сферы работы украинцы считают наиболее перспективными.
  • 44% пользователей отметили, что сейчас наиболее перспективной сферой работы в Украине является строительство.
  • Второе место занимают военные или правоохранительные специальности, 41%.
  • Не удивительно, что 38% людей неизменно считают многообещающей-IT сферу.
  • 37% и 36% отметили сферы логистики/доставки и розничной торговли/продажи.
  • Далее по рейтингу следуют медицина/фармацевтика (34%) и сельское и лесное хозяйство/агробизнес (30%).
  • Закрывают рейтинг также важные сферы — производство/рабочие специальности (28%) и образование (20%).
Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными
Интересно, что те сферы, которые украинцы считают наиболее перспективными, не совсем совпадают с перечнем вакансий, которые собирают наибольшее количество откликов на OLX.
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По данным, предоставленным платформой, в топе среди пользователей платформы значатся следующие отрасли: строительство (173 531 отклик на объявления о работе), розничная торговля (165 579 откликов на объявления о работе), логистика и доставка (140 222 отклика), клининг/домашний персонал (59 207 откликов), охрана и безопасность (59 105 откликов).
Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными
Главными критериями при выборе сферы деятельности украинцы избрали:
  • уровень заработка (61%),
  • востребованность профессии (23%),
  • возможность получить на работе бонусы/медицинское страхование/дополнительные выходные (5%),
  • престижность работы и количество открытых вакансий (3%).

Справка Finance.ua:

  • при поиске работы важно оценить потенциальных работодателей, чтобы найти комфортную рабочую среду, которая будет способствовать вашей производительности, эффективности и успеху. По ссылке мы собрали советы, чтобы узнать, как определить элементы идеальной для себя рабочей среды;
  • по данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей. Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала прежде всего обращают внимание на конкретные навыки кандидата, а не на другие характеристики, например образование.
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По материалам:
Finance.ua
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