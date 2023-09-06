Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными — Finance.ua

Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными Сегодня 13:03 — Личные финансы

Какие сферы для работы украинцы считают наиболее перспективными

Аналитики OLX Работа поделились результатами опроса среди пользователей платформы о том, какие сферы работы украинцы считают наиболее перспективными.

44% пользователей отметили, что сейчас наиболее перспективной сферой работы в Украине является строительство .

. Второе место занимают военные или правоохранительные специальности, 41%.

или специальности, 41%. Не удивительно, что 38% людей неизменно считают многообещающей- IT сферу.

37% и 36% отметили сферы логистики/доставки и розничной торговли/продажи.

Далее по рейтингу следуют медицина/фармацевтика (34%) и сельское и лесное хозяйство/агробизнес (30%).

Закрывают рейтинг также важные сферы — производство/рабочие специальности (28%) и образование (20%).

Интересно, что те сферы, которые украинцы считают наиболее перспективными, не совсем совпадают с перечнем вакансий, которые собирают наибольшее количество откликов на OLX.

По данным, предоставленным платформой, в топе среди пользователей платформы значатся следующие отрасли: строительство (173 531 отклик на объявления о работе), розничная торговля (165 579 откликов на объявления о работе), логистика и доставка (140 222 отклика), клининг/домашний персонал (59 207 откликов), охрана и безопасность (59 105 откликов).

Главными критериями при выборе сферы деятельности украинцы избрали:

уровень заработка (61%),

востребованность профессии (23%),

возможность получить на работе бонусы/медицинское страхование/дополнительные выходные (5%),

престижность работы и количество открытых вакансий (3%).

Справка Finance.ua:

при поиске работы важно оценить потенциальных работодателей, чтобы найти комфортную рабочую среду, которая будет способствовать вашей производительности, эффективности и успеху. По ссылке мы собрали советы, чтобы узнать, как определить элементы идеальной для себя рабочей среды;

по данным LinkedIn, работодатели стали реже указывать требования к уровню образования в описании вакансий. Вместо них интересуют hard и soft skills соискателей. Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала прежде всего обращают внимание на конкретные навыки кандидата, а не на другие характеристики, например образование.



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