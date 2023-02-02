На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ — Finance.ua
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На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ

Личные финансы
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На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ
На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ
На портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее вернувшиеся на место постоянного проживания ВПЛ могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Ранее аналогичную услугу мы уже запустили в приложении. Ею воспользовались более 84 тысяч украинцев. Теперь отмена статуса ВПЛ доступна и на портале. Не нужно стоять в очередях и собирать справки. Заявки обрабатываются онлайн, а услуга работает полностью автоматически», — сообщили в министерстве.

Как отменить статус ВПЛ

Чтобы отменить статус ВПЛ на портале Дія, нужно:
  • авторизоваться;
  • выбрать услугу Отмена статуса ВПЛ;
  • заполнить необходимые данные;
  • проверить составленное заявление и подписать его электронной подписью.
«Раньше, чтобы отменить статус ВПЛ, необходимо было идти в органы социальной защиты по адресу прописки или в ЦПАУ, готовить бумажные документы и в течение трех дней ждать решения», — отметили в Минцифры.

Справка Finance.ua:

  • министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения пособия от государства;
  • с начала полномасштабного российского вторжения в Украину официально зарегистрировали почти 5 млн внутренне перемещенных лиц;
  • больше всего ВПЛ сейчас в Киевской и Днепропетровской областях — более 316 тысяч человек.
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По материалам:
Finance.ua
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