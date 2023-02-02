На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ — Finance.ua

На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ Сегодня 08:29 — Личные финансы

На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ

На портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц . Ранее вернувшиеся на место постоянного проживания ВПЛ могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Ранее аналогичную услугу мы уже запустили в приложении. Ею воспользовались более 84 тысяч украинцев. Теперь отмена статуса ВПЛ доступна и на портале. Не нужно стоять в очередях и собирать справки. Заявки обрабатываются онлайн, а услуга работает полностью автоматически», — сообщили в министерстве.

Как отменить статус ВПЛ

Чтобы отменить статус ВПЛ на портале Дія, нужно:

авторизоваться;

выбрать услугу Отмена статуса ВПЛ;

заполнить необходимые данные;

проверить составленное заявление и подписать его электронной подписью.

«Раньше, чтобы отменить статус ВПЛ, необходимо было идти в органы социальной защиты по адресу прописки или в ЦПАУ, готовить бумажные документы и в течение трех дней ждать решения», — отметили в Минцифры.

Справка Finance.ua:

министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения пособия от государства;

с начала полномасштабного российского вторжения в Украину официально зарегистрировали почти 5 млн внутренне перемещенных лиц;

больше всего ВПЛ сейчас в Киевской и Днепропетровской областях — более 316 тысяч человек.



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