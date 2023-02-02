На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ — Finance.ua

На портале Дія появилась новая услуга для ВПЛ
На портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее вернувшиеся на место постоянного проживания ВПЛ могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Ранее аналогичную услугу мы уже запустили в приложении. Ею воспользовались более 84 тысяч украинцев. Теперь отмена статуса ВПЛ доступна и на портале. Не нужно стоять в очередях и собирать справки. Заявки обрабатываются онлайн, а услуга работает полностью автоматически», — сообщили в министерстве.
Как отменить статус ВПЛ
Чтобы отменить статус ВПЛ на портале Дія, нужно:
- авторизоваться;
- выбрать услугу Отмена статуса ВПЛ;
- заполнить необходимые данные;
- проверить составленное заявление и подписать его электронной подписью.
«Раньше, чтобы отменить статус ВПЛ, необходимо было идти в органы социальной защиты по адресу прописки или в ЦПАУ, готовить бумажные документы и в течение трех дней ждать решения», — отметили в Минцифры.
Справка Finance.ua:
- министр реинтеграции оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала переселенцев активнее искать работу вместо получения пособия от государства;
- с начала полномасштабного российского вторжения в Украину официально зарегистрировали почти 5 млн внутренне перемещенных лиц;
- больше всего ВПЛ сейчас в Киевской и Днепропетровской областях — более 316 тысяч человек.
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