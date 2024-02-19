На международных рынках украинскую кукурузу продают дешевле американской и аргентинской — исследование Сегодня 05:33 — Аграрный рынок

На международных рынках украинскую кукурузу продают дешевле американской и аргентинской — исследование, Фото: syngenta.ua

На международных рынках зафиксировано снижение цен на украинскую кукурузу по сравнению с американской и аргентинской примерно на $20 за тонну.

Об этом сообщили эксперты аналитического центра сельхозкооператива «Пуск», который является частью Всеукраинского аграрного совета.

Читайте также Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры

Такой значительный разрыв цен аномально большой, поэтому это заставляет украинских аграриев ограничивать продажу зерновых культур.

«Украинские операторы рынка возмущены тем, что возможное увеличение предложения кукурузы из Аргентины на мировом рынке приведет к дальнейшему ухудшению условий реализации украинской зерновой. Цены на украинскую кукурузу на базе CIF резко снизились из-за высокого объема предложения и низкого спроса. На европейских рынках украинская кукуруза продается примерно по $200−210 за тонну, в то время как американская кукуруза предлагается за $220 за тонну. Разрыв в цене на $20 за тонну считается аномально большим. Такой дешевый курс украинской кукурузы по сравнению с американской и аргентинской неправомерен, и для такого дисбаланса нет объективных обоснований», — отметили аналитики.

Читайте также Аграрии получили 8,6 млрд грн на развитие хозяйств

В настоящее время внутренний рынок кукурузы в Украине не активен в сфере торговли. Большое количество аграриев удерживают зерновую, не желая реализовывать ее по низким ценам. Стоимость кукурузы в одесских портах на условиях СРТ находится в диапазоне $147−155 за тонну, а на небольших портах Дуная — $150−155 за тонну.

«Крупные игроки на рынке приостановили торговлю кукурузой, аграрии удерживают продажи из-за слишком низких цен. Многие фермеры готовы отложить реализацию кукурузы до лета или даже на следующий сезон из-за убыточных условий. Сейчас в Украине значительный объем запасов кукурузы, но доступный для продажи объем является предметом обсуждения», — отметили специалисты.

Напомним, в январе 2024 года Украина достигла рекордного показателя физических объемов экспорта за время полномасштабного вторжения — отечественные производители экспортировали 12 млн тонн продукции.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.