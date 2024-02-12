Аграрии получили 8,6 млрд грн на развитие хозяйств — Finance.ua

Аграрии получили 8,6 млрд грн на развитие хозяйств Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Аграрии получили 8,6 млрд грн на развитие хозяйств

С начала 2024 года 1773 агрохозяйств получили 8,6 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них 633 хозяйства профинансированы на 2,3 млрд гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9».

Об этом пишет правительственный портал.

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Поддержка агропроизводителей по Программе «Доступные кредиты 5−7-9» в течение 2024−2025 годов возможна благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».

Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

В каких областях получили наибольший объем кредитов

Киевская — 4,1 млрд грн выделено для 154 предприятий;

Тернопольская — 598,6 млн грн для 63;

Днепропетровская — 459,7 млн ​​грн для 139;

Черниговская — 364,1 млн грн — 56;

Харьковская — 359 млн грн — для 90;

Львовская — 325,6 млн грн — для 102.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия трех областей:

Харьковская — 325,9 млн грн выделено для 40 хозяйств;

Винницкая — 252,2 млн грн — для 75;

Киевская — 236,4 млн грн для 58;

Львовская — 205,8 млн грн — для 54.

Напомним, в 2024 году Минагрополитики продолжит реализацию ряда программ по поддержке аграриев. Отдельное внимание будет уделяться сельхозпроизводителям на деоккупированных территориях.

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