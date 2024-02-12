Аграрии получили 8,6 млрд грн на развитие хозяйств — Finance.ua

Аграрии получили 8,6 млрд грн на развитие хозяйств
С начала 2024 года 1773 агрохозяйств получили 8,6 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них 633 хозяйства профинансированы на 2,3 млрд гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9».
Об этом пишет правительственный портал.
Поддержка агропроизводителей по Программе «Доступные кредиты 5−7-9» в течение 2024−2025 годов возможна благодаря поддержке Всемирного банка в рамках «Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
Программа упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн грн. Кредитование предоставляется под 5−9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
В каких областях получили наибольший объем кредитов
- Киевская — 4,1 млрд грн выделено для 154 предприятий;
- Тернопольская — 598,6 млн грн для 63;
- Днепропетровская — 459,7 млн грн для 139;
- Черниговская — 364,1 млн грн — 56;
- Харьковская — 359 млн грн — для 90;
- Львовская — 325,6 млн грн — для 102.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия трех областей:
- Харьковская — 325,9 млн грн выделено для 40 хозяйств;
- Винницкая — 252,2 млн грн — для 75;
- Киевская — 236,4 млн грн для 58;
- Львовская — 205,8 млн грн — для 54.
Напомним, в 2024 году Минагрополитики продолжит реализацию ряда программ по поддержке аграриев. Отдельное внимание будет уделяться сельхозпроизводителям на деоккупированных территориях.
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