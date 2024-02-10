Уперше з початку повномасштабного вторгнення Україна поставила рекорд з експорту — Мінекономіки Сьогодні 06:16 — Казна та Політика

У січні 2024 року Україна досягла рекордного показника фізичних обсягів експорту за час повномасштабного вторгнення — вітчизняні виробники експортували 12 млн тонн продукції.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Перший віцепрем'єр-міністр-Міністр економіки України Юлія Свириденко зауважила, що в січні вперше до експортних операцій залучене судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці UNITY.

«Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. В січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на два мільйони тонн менше, аніж в довоєнному січні 2022 року. З них 8,7 млн тонн було вивезено морським транспортом», — зазначила Свириденко.

Вона повідомила, що минулого місяця до завантаження у портах Великої Одеси попрямувало перше судно, застраховане від воєнних ризиків по страховці UNITY. Вартість страховки — 0,75% від вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії BCGI.

Свириденко підкреслила, що такий сценарій можливий лише за умови, коли українські експортери матимуть можливість вільно відправляти контейнери морем. Для цього натомість необхідно відновити страховий ринок для морських перевезень.

Нагадування Мінекономіки

Програма страхування суден Unity покликана здешевити страхування морських перевезень зерна та інших важливих продовольчих товарів в територіальних водах України, що сприятиме збільшенню обсягів українського експорту. Загальний обсяг покриття за програмою становить 50 млн доларів.

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«За підрахунками, запропонований механізм страхування дозволить здешевити вартість страхування зерна в середньому приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100−140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4 млрд грн», — йдеться у відомстві.

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