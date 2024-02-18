Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры — Finance.ua
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Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры

Казна и Политика
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Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры
Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры, Фото: epravda.com.ua
Украина и Израиль согласовали сертификаты по экспорту двух позиций продукции. Это позволит украинским производителям экспортировать кормовую муку и кормовые жиры в Израиль.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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В ведомстве отметили, что Украина и Израиль согласовали ветеринарный сертификат для сопровождения муки из птицы/перья/рыбной муки и ветеринарный сертификат для сопровождения растительных масел и жиров для кормления животных.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках украинской платформы Nazovni с января 2023 года по февраль 2024 были обработаны 84 заявки экспортеров на выход на израильский рынок.
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«В настоящее время прорабатываются 220 направлений по открытию рынков иностранных государств по товарным позициям: мясо, молочная продукция, рыбная продукция, продукты пчеловодства и другие», — подчеркнул Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.
Напомним, пройдены все этапы согласования формы сертификата на экспорт меда в Китай. Процедура открытия рынка меда на КНР, которая началась еще в 2019 году, официально завершена, и данный рынок открыт для отечественных экспортеров.
По материалам:
Finance.ua
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