Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры — Finance.ua

Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры Сегодня 05:18 — Казна и Политика

Израиль позволил украинским производителям экспортировать кормовую муку и жиры, Фото: epravda.com.ua

Украина и Израиль согласовали сертификаты по экспорту двух позиций продукции. Это позволит украинским производителям экспортировать кормовую муку и кормовые жиры в Израиль.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В ведомстве отметили, что Украина и Израиль согласовали ветеринарный сертификат для сопровождения муки из птицы/перья/рыбной муки и ветеринарный сертификат для сопровождения растительных масел и жиров для кормления животных.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в рамках украинской платформы Nazovni с января 2023 года по февраль 2024 были обработаны 84 заявки экспортеров на выход на израильский рынок.

Читайте также Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта пшеницы и кукурузы из Украины в 2023/2024

«В настоящее время прорабатываются 220 направлений по открытию рынков иностранных государств по товарным позициям: мясо, молочная продукция, рыбная продукция, продукты пчеловодства и другие», — подчеркнул Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Напомним, пройдены все этапы согласования формы сертификата на экспорт меда в Китай. Процедура открытия рынка меда на КНР, которая началась еще в 2019 году, официально завершена, и данный рынок открыт для отечественных экспортеров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.