В январе зерновые заняли почти 45% в структуре экспортных перевозок по железной дороге (инфографика) — Finance.ua
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В январе зерновые заняли почти 45% в структуре экспортных перевозок по железной дороге (инфографика)

Казна и Политика
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За январь железнодорожным транспортом Украины перевезено 14,13 млн т грузов. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году рост объемов составляет 25,1%, а по сравнению с декабрем — 3,2%. Об этом шла речь во время заседания Экспортного офиса при УЗ 13 февраля.
В экспортном сообщении за январь перевезено 7,5 млн т грузов. Это на 13,3% превышает показатель декабря 2023 г.
В январе зерновые заняли почти 45% в структуре экспортных перевозок по железной дороге (инфографика)
Отмечалось, что с начала войны в январе 2024 года достигнут самый высокий показатель экспорта грузов (+2,5 раза к марту 2022 года) преимущественно за счет частичного восстановления в августе 2023 года отгрузки грузов из портов Большой Одессы.
По сравнению с январем 2023 г. объемы экспорта грузов выросли на 45% на фоне увеличения перевозок руды железной и марганцевой (+1,85 млн т), зерна и продуктов помола (+0,37 млн ​​т), черных металлов (+0,06 млн т), минстройматериалов (+0,03 млн т) и лесных грузов (+0,01 млн т).
В структуре экспортных перевозок за январь 2024 первое место занимают зерновые грузы. Их транспортировано 3,37 млн ​​т (44,9%). На втором месте — руда железная и марганцевая с показателем 2,99 млн т (39,9%), на третьем — черные металлы с объемом 0,44 млн т (5,9%).
За январь 2024 года объемы экспорта зерновых грузов составили 3 млн 366,6 тыс. т. Это на 628,2 тыс. т или на +22,9%, превышает показатель декабря 2023 года. По сравнению с январем 2023 г. объемы экспорта зерновых выросли на 12,2%.
По направлениям перевозки зерновых распределились следующим образом:
  • в направлении портов — 2 млн 705,6 тыс. т, или 80,4% от общего экспорта (+1,3 раза до декабря 2023 года),
  • в направлении западных пограничных переходов — 661 тыс. т, или 19,6% от общей массы.
По материалам:
ukragroconsult
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