Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта пшеницы и кукурузы из Украины в 2023/2024 — Finance.ua
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Минсельхоз США увеличил прогноз экспорта пшеницы и кукурузы из Украины в 2023/2024

Аграрный рынок
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) увеличило прогноз экспорта пшеницы из Украины на 1 млн тонн до 15 млн тонн и кукурузы — на 2 млн тонн до 23 млн тонн в 2023/2024 маркетинговом году (м.г.) (июль 2023 — июнь 2024)).
Об этом говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).
При этом показатели Украины по производству пшеницы и кукурузы остаются на уровне предыдущего прогноза: 23,4 млн тонн и 30,5 млн тонн соответственно.
Согласно сообщению, прогноз мирового производства пшеницы увеличен на 0,8 млн тонн, прежде всего благодаря росту производства в Ираке и Аргентине.
Прогноз мирового потребления в 2023/24 г. г. вырос на 1,1 млн тонн до 797,5 млн тонн, в основном благодаря увеличению потребления в пищевой, семенной и промышленной отраслях Индии, где правительство продолжает распродавать запасы для преодоления ценовой инфляции.
Прогноз мировой торговли вырос на 1,2 млн тонн до 210,7 млн тонн благодаря увеличению экспорта из Украины (на 1 млн тонн до 15,0 млн тонн), Аргентины (на 0,5 млн тонн до 10,5 млн тонн), Австралии (на 0,5 млн тонн до 19,5 млн тонн) и Турции, что более чем компенсировало сокращение экспорта из Великобритании (на 1,1 млн тонн до 0,8 млн тонн) и Бразилии (на 0,3 млн тонн) до 2,5 млн тонн).
Прогнозируемые конечные запасы на 2023/24 год снижены на 0,7 млн ​​тонн до 259,4 млн тонн, что является самыми низкими показателями с 2015/16 г. г., из-за сокращения запасов в Индии, Китае и Украине.
По материалам:
Finance.ua
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