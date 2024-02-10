На компенсации за размещение переселенцев выплатили еще 30 млн грн — Finance.ua

На компенсации за размещение переселенцев выплатили еще 30 млн грн Сегодня 13:14 — Казна и Политика

Министерство по реинтеграции перечислило еще более 30 миллионов гривен на компенсации за размещение ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Средства в сумме более 30,5 миллиона гривен поступили в областные бюджеты», — говорится в сообщении.

Куда направили средства

Они направлены на покрытие расходов на потребленные коммунальные услуги заведениям, которые бесплатно разместили внутренне перемещенных лиц в августе-сентябре 2023 года.

Средства направили в коммунальные, государственные и учебные заведения, которые переданы на финансирование из местных бюджетов, и учреждения общей собственности территориальных общин области и района, которые находятся в управлении областных и районных советов.

В ведомстве отметили, что эти средства правительство выделило из резервного фонда госбюджета. Согласно соответствующему распоряжению КМУ, Минреинтеграции направило их местным бюджетам для выплат компенсаций учреждениям, приютившим внутренних переселенцев.

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Напомним, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и возвращающиеся из-за границы украинские мигранты смогут получать помощь . Помощь будет назначаться на 6 месяцев для семей, вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней) пребывания за границей, даже если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие ЕСВ. Но для семей внутренне перемещенных лиц, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

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