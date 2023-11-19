Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей — Finance.ua

Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей Сегодня 19:14 — Личные финансы

Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей

Граждане Украины со статусом внутриперемещенных лиц, уехавшие за границу, не должны возвращать государству выплаты, которые они получали как ВПЛ.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, решение правительства по этому поводу было единогласным.

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«Если люди получали выплаты как ВПЛ и находились за границей до вступления в действие этого постановления, они не будут возвращать выплаты. Потому что такими были правила тогда», — отметила Ирина Верещук.

Она добавила, что люди, выехавшие за границу и получавшие средства, ничего государству не должны.

Более того, даже люди, которые вернулись в свои дома, поэтому по определению уже не являются внутренне перемещенными лицами, также не будут возвращать выплаченные средства.

«Это было наше консолидированное решение Кабинета Министров», — подчеркнула министр.

Справка Finance.ua:

в 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины. Выплаты для ВПЛ в 2024 году будут поступать без изменений;

в Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет;

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Апостроф По материалам:

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