Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей — Finance.ua

Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей
Граждане Украины со статусом внутриперемещенных лиц, уехавшие за границу, не должны возвращать государству выплаты, которые они получали как ВПЛ.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, решение правительства по этому поводу было единогласным.
«Если люди получали выплаты как ВПЛ и находились за границей до вступления в действие этого постановления, они не будут возвращать выплаты. Потому что такими были правила тогда», — отметила Ирина Верещук.
Она добавила, что люди, выехавшие за границу и получавшие средства, ничего государству не должны.
Более того, даже люди, которые вернулись в свои дома, поэтому по определению уже не являются внутренне перемещенными лицами, также не будут возвращать выплаченные средства.
«Это было наше консолидированное решение Кабинета Министров», — подчеркнула министр.
Справка Finance.ua:
- в 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины. Выплаты для ВПЛ в 2024 году будут поступать без изменений;
- в Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет;
- «Дія» обновит комплексную услугу для переселенцев.
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