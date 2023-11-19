Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей

Личные финансы
107
Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей
Выплаты придется вернуть? В Минреинтеграции ответили переселенцам за границей
Граждане Украины со статусом внутриперемещенных лиц, уехавшие за границу, не должны возвращать государству выплаты, которые они получали как ВПЛ.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
По ее словам, решение правительства по этому поводу было единогласным.
Читайте также
«Если люди получали выплаты как ВПЛ и находились за границей до вступления в действие этого постановления, они не будут возвращать выплаты. Потому что такими были правила тогда», — отметила Ирина Верещук.
Она добавила, что люди, выехавшие за границу и получавшие средства, ничего государству не должны.
Более того, даже люди, которые вернулись в свои дома, поэтому по определению уже не являются внутренне перемещенными лицами, также не будут возвращать выплаченные средства.
«Это было наше консолидированное решение Кабинета Министров», — подчеркнула министр.

Справка Finance.ua:

  • в 2024 году предусмотрена индексация пенсий и других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины. Выплаты для ВПЛ в 2024 году будут поступать без изменений;
  • в Украине статус ВПЛ имеют около 5 млн человек, а некоторые получили его дважды — с началом войны в 2014 и в 2022 году. Поскольку стратегии помощи переселенцам только продлевают свой срок действия из-за долгосрочных боевых действий, политики дискутируют, а сколько же на самом деле человек может считаться переселенцем. Один из вариантов — 5 лет;
  • «Дія» обновит комплексную услугу для переселенцев.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.