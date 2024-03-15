На какую сумму пособия от государства могут рассчитывать малообеспеченные семьи в 2024 году — Finance.ua

На какую сумму пособия от государства могут рассчитывать малообеспеченные семьи в 2024 году
В Украине в этом году вырос прожиточный минимум. В настоящее время сумма составляет 2920 гривен. К нему привязан ряд социальных выплат, сумма которых также выросла. Соответственно, выплаты малообеспеченным семьям также увеличились.
Об этом пишет портал Enableme.
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Какая семья считается малообеспеченной
Если доход семьи меньше прожиточного минимума, 2920 гривен в 2024 году, она считается малообеспеченной.
В состав малообеспеченной семьи могут входить:
- жена;
- муж;
- дети до 18 лет (родные или усыновленные);
- дети до 23 лет, которые учатся в вузах и не имеют собственной семьи;
- нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними на одной территории.
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На какие выплаты можно рассчитывать
Сумма пособия зависит от нескольких факторов. К примеру, трудоспособные лица в малообеспеченной семье получают 45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1362,6 гривен.
Для лиц, утративших трудоспособность или имеющих инвалидность, предусмотрены выплаты на 100% соответствующего прожиточного минимума. В денежном эквиваленте эта сумма равна 2361 гривен.
Дети в малоимущих семьях могут претендовать на 130% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
- Для детей до 6 лет сумма выплат составляет 3 331,9 гривен;
- от 6 до 18 лет — 4 154,8 гривен;
- с 18 и до 23 (при условии обучения в вузе) — 3 936,4 гривен.
Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года в Украине зарегистрировано 96,1 тыс. безработных, тогда как на 1 января 2023 года этот показатель был равен 186 508 человек.
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