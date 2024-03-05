Стало известно, сколько переселенцев получают выплаты от государства — Finance.ua

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Стало известно, сколько переселенцев получают выплаты от государства

Казна и Политика
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Стало известно, сколько переселенцев получают выплаты от государства
Стало известно, сколько переселенцев получают выплаты от государства
Выплаты от государства получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал во время ежегодной пресс-конференции по итогам четырех лет работы правительства.
«У нас миллионы людей фактически перемещены, 2,6 млн человек, имея статус, получают выплаты», — сказал Шмыгаль.
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Как добавил глава правительства, правительственная политика относительно действенной поддержки внутренне перемещенных лиц заключается, кроме выплат, в обеспечении интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающие громады, стимулировании внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству, предоставлении целевых инструментов социальной поддержки, которые будут отвечать на их конкретные жизненные потребности, защита семей от риска бедности, поддержка семей с детьми и т. д.
Он напомнил, что также правительство продлило автоматическую выплату помощи ВПЛ с 1 февраля без дополнительных обращений, с 1 марта выплаты продляются для большинства нынешних получателей, в частности для категорий, не имеющих возможности работать, для лиц, потерявших трудоспособность, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, детей-сирот, детей с инвалидностью, детей, оставшихся без родительской опеки.
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Напомним, с 1 марта в Украине изменен общий принцип продления выплат для внутренне перемещенных лиц — отныне для расчета будут брать совокупный доход всех членов семьи переселенцев.
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По материалам:
Укрінформ
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