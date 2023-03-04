На какие выплаты могут рассчитывать семьи погибших военных — Finance.ua

На какие выплаты могут рассчитывать семьи погибших военных
Семья каждого военного, погибшего, защищая Родину во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию — единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн.
Об этом говорится в материале Finance.ua Зарплаты военных в 2023: что нужно знать.
Кто может рассчитывать на выплату
Под семьей подразумеваются лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Пара считается супругами и тогда, когда по уважительным причинам (например, уход за родителями, лечение, обучение или работа и т.д. — Ред.) партнеры живут отдельно.
На пособие от государства могут рассчитывать не только члены семьи погибшего защитника, но и находившиеся на его содержании лица, в частности, родители и дети.
Дети считаются членами семьи независимо от того, дети это кого-то из супругов, общие или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.
В круг членов семьи также входят лица, которые постоянно проживают с военнослужащим и ведут общий быт. Это могут быть не только близкие родственники павшего героя (родные братья/сестры, внуки, дедушка/бабушка, тетя/дядя), но и близкие родственники жены, отчим, мачеха и т.д.
Как получить выплату
Лица, желающие получить пособие, должны в судебном порядке доказать принадлежность к кругу семьи погибшего военнослужащего.
Находящимся на иждивении нужно это подтвердить документально, например, соответствующим решением суда или нотариально заверенным документом, подтверждающим этот факт.
Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.
Затем члены семьи должны обратиться к командиру воинской части с просьбой предоставить:
- выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
- документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
- выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.
Эти документы командир должен собрать и передать родным в течение 10 дней.
После получения документов необходимо обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Там — написать соответствующее заявление, добавляя полученные документы.
Также потребуются следующие копии:
- свидетельства о смерти;
- врачебного свидетельства о смерти;
- страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;
- свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);
- свидетельства о браке (для выплаты супруге);
- свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям);
- решение суда или нотариальный документ, подтверждающий факт пребывания заявителя на иждивении погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего, но находились на его иждивении).
Заверяют копии непосредственно в ТЦК СП. Оттуда все документы в течение 15 дней направляются в Департамент соцобеспечения Минобороны.
Документы рассматриваются специальной комиссией, у которой есть 30 дней, чтобы принять решение о назначении компенсации или отказать.
Читайте также
В случае одобрительного ответа документы должен утвердить министр обороны Украины (в настоящее время Алексей Резников. — Ред.). Отказ можно обжаловать в суде.
Срок обращения за единовременным денежным пособием — три года с момента смерти военного. Компенсация будет распределяться поровну между каждым членом семьи.
Если тело погибшего военного не смогли вывезти, факт смерти должен подтвердить командир воинской части.
Выплаты за пропавших без вести
В случае, если лицо считается пропавшим без вести, родные военного также могут рассчитывать на компенсацию. Лицо могут признать погибшим в судебном порядке, но не ранее чем через шесть месяцев с момента исчезновения.
Семья погибшего дополнительно может получить пособие на захоронение и установку памятника. Предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного.
В 2023 году прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 2 589 грн, то есть речь идет о сумме 12 тыс. 945 грн.
Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться с соответствующим заявлением в органы местного самоуправления и к нему приложить:
- паспорт и идентификационный код лица, обращающегося за помощью;
- свидетельство о смерти военнослужащего;
- копии документов, подтверждающих степень родства;
- копия документа, подтверждающего участие военного в боевых действиях — справка из воинской части об обстоятельствах гибели или извещение о гибели защитника, пришедшее родным от военкомата.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью