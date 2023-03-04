На какие выплаты могут рассчитывать семьи погибших военных — Finance.ua

На какие выплаты могут рассчитывать семьи погибших военных Сегодня 18:15 — Личные финансы

На какие выплаты могут рассчитывать семьи погибших военных

Семья каждого военного, погибшего, защищая Родину во время полномасштабной войны, имеет право получить компенсацию — единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн.

Кто может рассчитывать на выплату

Под семьей подразумеваются лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Пара считается супругами и тогда, когда по уважительным причинам (например, уход за родителями, лечение, обучение или работа и т.д. — Ред.) партнеры живут отдельно.

На пособие от государства могут рассчитывать не только члены семьи погибшего защитника, но и находившиеся на его содержании лица, в частности, родители и дети.

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Дети считаются членами семьи независимо от того, дети это кого-то из супругов, общие или усыновленные, рожденные в браке или внебрачные.

В круг членов семьи также входят лица, которые постоянно проживают с военнослужащим и ведут общий быт. Это могут быть не только близкие родственники павшего героя (родные братья/сестры, внуки, дедушка/бабушка, тетя/дядя), но и близкие родственники жены, отчим, мачеха и т.д.

Как получить выплату

Лица, желающие получить пособие, должны в судебном порядке доказать принадлежность к кругу семьи погибшего военнослужащего.

Находящимся на иждивении нужно это подтвердить документально, например, соответствующим решением суда или нотариально заверенным документом, подтверждающим этот факт.

Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.

Затем члены семьи должны обратиться к командиру воинской части с просьбой предоставить:

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Эти документы командир должен собрать и передать родным в течение 10 дней.

После получения документов необходимо обратиться в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП). Там — написать соответствующее заявление, добавляя полученные документы.

Также потребуются следующие копии:

свидетельства о смерти;

врачебного свидетельства о смерти;

страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени и отчестве и месте регистрации;

свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

свидетельства о браке (для выплаты супруге);

свидетельства о рождении ребенка (для выплаты детям);

решение суда или нотариальный документ, подтверждающий факт пребывания заявителя на иждивении погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего, но находились на его иждивении).

Заверяют копии непосредственно в ТЦК СП. Оттуда все документы в течение 15 дней направляются в Департамент соцобеспечения Минобороны.

Документы рассматриваются специальной комиссией, у которой есть 30 дней, чтобы принять решение о назначении компенсации или отказать.

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В случае одобрительного ответа документы должен утвердить министр обороны Украины (в настоящее время Алексей Резников. — Ред.). Отказ можно обжаловать в суде.

Срок обращения за единовременным денежным пособием — три года с момента смерти военного. Компенсация будет распределяться поровну между каждым членом семьи.

Если тело погибшего военного не смогли вывезти, факт смерти должен подтвердить командир воинской части.

Выплаты за пропавших без вести

В случае, если лицо считается пропавшим без вести, родные военного также могут рассчитывать на компенсацию. Лицо могут признать погибшим в судебном порядке, но не ранее чем через шесть месяцев с момента исчезновения.

Семья погибшего дополнительно может получить пособие на захоронение и установку памятника. Предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного.

В 2023 году прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 2 589 грн, то есть речь идет о сумме 12 тыс. 945 грн.

Чтобы получить эти деньги, нужно обратиться с соответствующим заявлением в органы местного самоуправления и к нему приложить:

паспорт и идентификационный код лица, обращающегося за помощью;

свидетельство о смерти военнослужащего;

копии документов, подтверждающих степень родства;

копия документа, подтверждающего участие военного в боевых действиях — справка из воинской части об обстоятельствах гибели или извещение о гибели защитника, пришедшее родным от военкомата.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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