В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов — Finance.ua

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В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

Казна и Политика
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В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов
В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.
Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого добиться. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан», — говорится. в сообщении.

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Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.
В частности, относительно:
  • нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;
  • усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;
  • цифровизации работы ТЦК СП;
  • соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;
  • работы ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших.
Напомним, 23 февраля 2022 года Кабинет Министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эти органы местного военного управления призваны заменить собой советскую систему военных комиссариатов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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