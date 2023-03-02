В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов — Finance.ua

В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов Сегодня 11:14 — Казна и Политика

В Украине планируют оптимизировать работу военкоматов

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину у Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) появился ряд новых задач, продиктованных войной.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) обеспечивают важный участок обороноспособности государства. Поэтому на совещании обсудили, что именно нужно оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого добиться. Рассмотрели и детально разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан», — говорится. в сообщении.

Отмечается, что на совещании отработали ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны.

В частности, относительно:

нормативных изменений, необходимых для улучшения работы ТЦК СП;

усовершенствования процедуры заключения контракта на службу;

цифровизации работы ТЦК СП;

соблюдения прав лиц, призываемых по мобилизации;

работы ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших.

Напомним, 23 февраля 2022 года Кабинет Министров одобрил Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Эти органы местного военного управления призваны заменить собой советскую систему военных комиссариатов.

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