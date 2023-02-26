Можно ли военным расторгнуть контракт досрочно — Finance.ua

Можно ли военным расторгнуть контракт досрочно Сегодня 17:00 — Личные финансы

Можно ли военным расторгнуть контракт досрочно

Мобилизация и военное положение продлены в Украине до 19 мая 2023 года. Некоторые защитники заключали контракты с ВСУ, поскольку их не призывали по мобилизации. Законодательство предусматривает условия расторжения и продления контракта.

Военную службу по контракту могут досрочно прекратить в связи с истечением срока контракта в обычное и особое время, но не во время войны, пишет 24 канал.

Сколько длится контракт

С тех пор, как ввели военное положение, увольнение по истечении сроков контракта невозможно. Военнослужащий не может быть уволен со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

Это означает, что действие контракта продлевается сверх установленных сроков. Однако есть и другие условия для расторжения контракта.

Причины для увольнения с военной службы контрактников

В законе о воинской обязанности и военной службе предусмотрены основания для расторжения контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы в разные периоды

в мирное время;

при действии особого периода;

во время мобилизации и военного положения.

С 24 февраля в Украине применяют основания, предусмотренные третьим пунктом. То есть во время военного положения контракт можно прекратить в следующих условиях:

по возрасту — если защитник достиг предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья — когда есть заключение комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

если есть обвинительный приговор суда о заключении или лишении воинского звания.

Также контракт расторгают по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам;

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом и т.д. Тогда требуется документ от врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

если нужно ухаживать за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа). Также необходимо заключение врача;

когда есть необходимость опеки над лицом с инвалидностью, являющимся недееспособным;

при уходе за лицом с инвалидностью I группы или II группы или за человеком, который по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждается в постоянном уходе. Однако в случае отсутствия других лиц, которые могут ухаживать;

военнослужащие-женщины могут расторгать контракт из-за беременности;

один из супругов может досрочно закончить контракт, если оба из них проходят военную службу и имеют ребенка до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Телеканал 24 По материалам:

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