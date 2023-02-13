В Минцифре рассказали, ждать ли повесток и военных билетов в "Дія" — Finance.ua
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В Минцифре рассказали, ждать ли повесток и военных билетов в "Дія"

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В Минцифре рассказали, ждать ли повесток и военных билетов в "Дія"
В Минцифре рассказали, ждать ли повесток и военных билетов в "Дія"
Минцифра не планирует вводить новые сервисы в "Дія", чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.
Об этом РБК-Украина в интервью рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
"Есть еще много проблем, которые нужно решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в "Дія" не будет, а над другими сервисами (для военных. – Ред.) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе", – сказал министр.
По его словам, сейчас Минцифра и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение ветерана и возможность получать онлайн сервисы для ветеранов.
Еще один проект, касающийся военной сферы – трансформация военно-врачебных комиссий (ВВК).
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"Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", – пояснил Федоров.
Сейчас, как отметил министр, идет активная работа, чтобы в проекте по ВВК добиться быстрого результата в ближайшие полгода.
Напомним, ранее активно распространялась информация, что украинцы якобы будут получать повестки через приложение "Дія", но в Минцифры это опровергли.
По материалам:
РБК-Україна
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