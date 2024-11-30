На какие криптовалюты стоит обратить внимание в 2025 году — Finance.ua

На какие криптовалюты стоит обратить внимание в 2025 году Сегодня 16:00 — Криптовалюта

На какие криптовалюты стоит обратить внимание в 2025 году

В мире криптовалют постоянно появляются проекты, которые могут быть использованы для получения вознаграждений, бонусов, доступа к особым функциям сервиса и другим привилегиям. Есть и такие, которые используются для мошенничества, но существуют и такие, которые действительно способствуют развитию криптоиндустрии.

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Перечень перспективных токенов 2024—2025 годов, на наш взгляд, выглядит так.

Chainlink (LINK)

Chainlink — это криптовалютный токен, который используется в сети Chainlink для обеспечения децентрализованной оракульной службы. В 2024 году также существенно возросла роль проекта в сегменте токенизированных реальных активов (RWA). На момент написания LINK с капитализацией почти 10,4 млрд долларов занимает 16 место в общем рейтинге. Его цена составляет 16,75 доллара.

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Солана (SOL)

Solana — блокчейн-платформа, известная своей высокой скоростью транзакций и низкими комиссиями. Благодаря своей уникальной архитектуре, Solana может обрабатывать более 50 тыс. транзакций в секунду, что делает ее одной из самых быстрых блокчейн-сетей.

Solana также продолжает набирать популярность благодаря низким комиссиям. Рост мемкоинов и развитие DeFi-сервисов стимулировало приток пользователей, что позволило проекту занять четвертое место в общем рейтинге криптовалют. Сейчас ее рыночная капитализация составляет 109,7 млрд долларов, а стоимость — 231 доллар. Мемкоины — это движущая сила и ахиллесова пята SOL. Спад интереса к этому классу актива имеет потенциал существенного снижения активности в сети и как следствие падения стоимости нативного токена.

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Polkadot (POL)

Polkadot — мультичейн-платформа, которая связывает разные блокчейны, позволяя им обмениваться данными и работать сообща.

Преимуществом POL является поддержка интероперабельности между блокчейнами и высокой гибкостью. На момент написания материала рыночная капитализация POL составляет 12 млрд долларов, а цена — почти 8 долларов.

Ethereum (ETH)

Ну и конечно, куда без «эфира». Именно ETH — лидер среди платформ смарт-контрактов, а ее экосистема выделяется наибольшим количеством разработчиков, рекордным объемом заблокированного капитала (TVL) и благоприятным отношением регуляторных органов США. В настоящее время цена ETH составляет 3,3 тыс. долларов, а рыночная капитализация равна 402 млрд долларов.

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Avalanche (AVAX)

Avalanche — платформа для создания смартконтрактов и децентрализованных приложений, ориентированная на высокую скорость и безопасность. Avalanche использует уникальный консенсусный механизм, позволяющий достигать подтверждения транзакций за доли секунды, что делает ее очень привлекательной для финансовых и децентрализованных программ. Ее преимуществом является высокая скорость, безопасность, легкая интеграция с другими блокчейнами. AVAX так же LINK поддерживает токенизацию реальных активов (RWA), тенденция которая вероятно только набирает обороты. Сейчас ее капитализация составляет 16,4 млрд долларов, а стоимость — 40,17 доллара.

Toncoin (TON)

Toncoin стал одним из заметных игроков 2024 года благодаря интеграции с Telegram и появлению ряда продуктов, ориентированных на привлечение массовой аудитории и платежных сервисов. Начиная с весны 2024 года TON показал прирост стоимости на 300%, а капитализация проекта на момент написания составляет 15 млрд долларов.

Недавно криптокошелек Tonhub запустил дебетовую криптокарту Visa в ЕС, позволяющую расплачиваться в TON и USDT . В 2025 году планируется расширение в других регионах. Карта поддерживает SEPA, IBAN, SWIFT, Apple Pay, Google Pay и взимает 1,5% комиссии за транзакцию. А почти 1 млрд пользователей мессенджера сделают свое дело и почти гарантируют дальнейший рост TON.

Uniswap (UNI)

Uniswap — токен с голосовыми правами и управлением на децентрализованной бирже Uniswap, запущенной в сентябре 2020 года. Токен используется для участия в управлении и голосовании по изменениям протокола Uniswap. Uniswap является доминантной биржей в экосистеме Ethereum и самой большой в индустрии, постоянно разрабатывая новые решения и продукты для хранения и обмена цифровых активов.

С развитием регулирования и постоянно растущими требованиями по предоставлению доступа пользователям к цифровым активам через CEX, децентрализованные платформы начинают набирать обороты, привлекая открытостью и автоматизацией процессов обмена без доступа к активам третьих лиц. С начала 2024 года торговые объемы DEX в общем объеме торгов выросли почти вдвое, и у этой тенденции есть шансы сохраниться. Понятно, что самая децентрализованная криптобиржа и ее нативный токен извлекут выгоду из этого.

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