JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа — Finance.ua

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JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа

Криптовалюта
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JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа
JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа
Эксперты инвестиционной компании JPMorgan назвали главные изменения в криптовалютной отрасли, которые могут произойти, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США.
Аналитики выделили шесть основных потенциальных изменений, которые может принести криптоотрасли победа Дональда Трампа.
По мнению криптостратегов, новая администрация Белого дома и значительное количество американских политиков, симпатизирующих криптовалютам, поспособствуют принятию законов о цифровых активах и блокчейне.
Эксперты уверены, что также изменится подход к регулированию отрасли криптовалют.
«Если раньше основные полномочия сконцентрировались в руках Комиссии по ценным бумагам и биржам США, то теперь надзор за криптокомпаниями будет осуществляться кооперативно. Другими словами, регуляторные обязательства распределят между несколькими агентствами», — утверждают в JPMorgan.
В то же время банкам могут разрешить хранить на своем балансе цифровые активы.
Отдельно аналитики указали на вероятное появление новых спотовых ETF.
«Речь идет об инвестиционных продуктах на базе таких активов, как XRP и Solana. Однако для этого может потребоваться время, поскольку SEC все равно будет рассматривать необходимость и целесообразность запуска этих продуктов», — подчеркнули в JPMorgan.
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Кроме того, эксперты прогнозируют всплеск активности венчурного капитала в отрасли.
В результате чего объем финансирования в индустрии может ощутимо возрасти, а некоторые компании попытаются провести публичное размещение акций (IPO).
Однако следует отметить, что аналитики не верят в создание национального резерва Bitcoin в США.
По материалам:
noworries
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