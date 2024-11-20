JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа — Finance.ua

JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа Сегодня 03:35 — Криптовалюта

JP Morgan рассказали, чего ожидать криптоотрасли после победы Трампа

Эксперты инвестиционной компании JPMorgan назвали главные изменения в криптовалютной отрасли, которые могут произойти, когда Дональд Трамп вступит в должность президента США.

Аналитики выделили шесть основных потенциальных изменений, которые может принести криптоотрасли победа Дональда Трампа.

По мнению криптостратегов, новая администрация Белого дома и значительное количество американских политиков, симпатизирующих криптовалютам, поспособствуют принятию законов о цифровых активах и блокчейне.

Эксперты уверены, что также изменится подход к регулированию отрасли криптовалют.

«Если раньше основные полномочия сконцентрировались в руках Комиссии по ценным бумагам и биржам США, то теперь надзор за криптокомпаниями будет осуществляться кооперативно. Другими словами, регуляторные обязательства распределят между несколькими агентствами», — утверждают в JPMorgan.

В то же время банкам могут разрешить хранить на своем балансе цифровые активы.

Отдельно аналитики указали на вероятное появление новых спотовых ETF.

«Речь идет об инвестиционных продуктах на базе таких активов, как XRP и Solana. Однако для этого может потребоваться время, поскольку SEC все равно будет рассматривать необходимость и целесообразность запуска этих продуктов», — подчеркнули в JPMorgan.

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Кроме того, эксперты прогнозируют всплеск активности венчурного капитала в отрасли.

В результате чего объем финансирования в индустрии может ощутимо возрасти, а некоторые компании попытаются провести публичное размещение акций (IPO).

Однако следует отметить, что аналитики не верят в создание национального резерва Bitcoin в США.

noworries По материалам:

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