Какое будущее у криптовалют — мнения экспертов Сегодня 12:30

Что делать, если ты только стал на путь инвестирования в криптовалюты? Как будет выглядеть в дальнейшем ее использование? На эти и другие вопросы пытались найти ответы эксперты во время дискуссии, которая состоялась в рамках конференции « Жить на проценты ».

Прежде всего, как отметил адвокат, член НААУ и участник рабочей группы по разработке профильного закона «О виртуальных активах» Дмитрий Карпиловский, когда вы инвестируете в крипту, вы здесь никто, никакого инсайда нет, никакого шанса прогнозировать нет, никаких предикативных факторов нет и никакого теханализа нет. Он отметил, что по поводу будущего криптовалют «все вокруг будут убеждать, что все это есть, чтобы вы потеряли свои деньги, а другие — заработали».

Блогер, криптоинвестор, автор книги «Финансовый гений», основательница женского клуба «Вільна» Елена Набатова придерживается мнения, что будущее криптовалюты — либо в паре с банками, либо вообще без банковской системы на базе крипты, чтобы люди получили безлимитные, быстрые денежные переводы между странами.

Эксперты слева направо: Роман Кушнир, Елена Набатова, Дмитрий Николаевский, Дмитрий Карпиловский и Михаил Пацан

Интересное мнение в свою очередь прозвучало от основателя консалтинговой компании SPE-Consulting, соучредителя криптоаналитической платформы Cryptoon — Романа Кушнира. В частности, он делает ставку на то, что нужно играть по своим правилам.

«Вместо того чтобы играть в другом казино, мы могли бы создать свои монеты, свои токены, свои активы, которые путем качественного доверия могли бы предлагать другим людям.

Поэтому я вижу будущее криптовалют на пересечении денег и акций. На пересечении актива, который может иметь каждый, если он будет генерировать ценность для своих клиентов, своих подписчиков, своих участников. Максимальная идея зарабатывать в будущий период — не играть в чужую игру, а играть только в ту игру, в которой вы можете прописывать правила", — сказал Кушнир.

Отдельно эксперт сказал, что вы всегда заработаете только на том, в чем вы ориентируетесь, и никогда не заработаете на том, в чем вы не ориентируетесь. В то же время с этим мнением совершенно не согласился Карпиловский. По его словам, больше всего как раз теряют те, кто в ней (в криптовалюте. — Ред.) разбирается. А зарабатывают, в свою очередь, как раз инвесторы, которые не разбираются по сути, но знают, что такое инвестиционная стратегия.

Впрочем, эксперты все же сошлись на том, что немаловажную роль в инвестировании играет именно практика. Также влияют такие факторы, как опыт, подход, анализ и определенные показатели, за которыми следят.

Кроме того, специалисты отметили, что стоит искать практикующих инвесторов с опытом, которые помогут вам в этой теме разобраться. Важную роль, как сказала Набатова, играет и поддержка.

«Чтобы стабилизировать свои эмоции страха и жадности, нужно еще иметь поддержку. Все начинается с цели. Во что бы вы ни инвестировали, чтобы стабилизировать эмоции страха и жадности, имейте цель и четко идите к ней, используя дополнительно знание цикличности рынка и поддержку себе подобных. Ищите круг таких, как вы. Тогда можно проконсультироваться и получить взаимную поддержку», — отметила Набатова.

Да, в криптовалюту, как сказали эксперты, можно и стоит вкладываться, но делать это небольшими суммами, но постоянно. Впрочем, как отметил Карпиловский, обучение криптовалютам происходит вообще не так, как себе представляет большинство людей.

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«Вы изучаете теорию, вы делаете действие, вы видите результат своего действия, вы делаете вывод, и следующее действие должно быть лучше. В инвестициях это так не работает. В инвестициях результат своего действия вы узнаете через три года. И очень часто так бывает, что правильно принятое решение дает плохой результат. А неверно принятое решение дает хороший результат, потому что есть много внешних факторов. Как только вы начинаете думать, что есть определенные правила, законы и вы можете эти правила изучить, по этим законам играть — вы будете терять деньги. И только если вы к этому будете подходить как к чему-то непрогнозируемому, только тогда у вас есть шанс на этом что-то зарабатывать», — считает инвестор.

В криптовалюте есть такое понятие, как индекс страха и жадности.

«Кроме жадности и страха, я бы озвучил самого большого врага в инвестировании. Это лень. Самый большой враг — это лень. Потому что мы хотим услышать, как кто-то нам посоветует, скажет, во что инвестировать.

Важная практика — 6% доходности за тысячу вложенных часов. Посчитаем, 6% за каждую тысячу вложенных часов. Тысячи вложенных часов — это примерно или 3 года каждый день по 1 часу, или примерно один год каждый день по 3 часа. Большинство не дорастает до финансовых результатов, потому что нет столько времени. Надо понять, какая у нас стратегия относительно себя, и если мы преодолеваем лень, то есть шанс добраться сначала до жадности и страха. Как следствие, потом уже есть шанс расти вместе с рынком", — отметил Кушнир.

Роман Кушнир

Интересно, что с его мнением не согласился Карпиловский, сделавший акцент на том, что людей от желания инвестировать отталкивают их инфантилизм и безответственность.

«У вас никогда не будет хорошей стратегии, пока вы будете слушать кого-то. Единственный способ иметь стратегию — инвестировать время, а не средства. Инвестировать в то, чтобы разобраться с опытом других инвесторов», — говорит он.

Карпиловский также добавил, что точно не стоит начинать с большой доли криптопортфеля. Это должно быть не больше 10%. Напоследок он отметил, что стоит инвестировать, когда ты молодой, потому что когда ты молодой, у тебя есть время восстановиться.

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