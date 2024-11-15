Какое будущее у криптовалют — мнения экспертов
Что делать, если ты только стал на путь инвестирования в криптовалюты? Как будет выглядеть в дальнейшем ее использование? На эти и другие вопросы пытались найти ответы эксперты во время дискуссии, которая состоялась в рамках конференции «Жить на проценты».
Прежде всего, как отметил адвокат, член НААУ и участник рабочей группы по разработке профильного закона «О виртуальных активах» Дмитрий Карпиловский, когда вы инвестируете в крипту, вы здесь никто, никакого инсайда нет, никакого шанса прогнозировать нет, никаких предикативных факторов нет и никакого теханализа нет. Он отметил, что по поводу будущего криптовалют «все вокруг будут убеждать, что все это есть, чтобы вы потеряли свои деньги, а другие — заработали».
Блогер, криптоинвестор, автор книги «Финансовый гений», основательница женского клуба «Вільна» Елена Набатова придерживается мнения, что будущее криптовалюты — либо в паре с банками, либо вообще без банковской системы на базе крипты, чтобы люди получили безлимитные, быстрые денежные переводы между странами.
Интересное мнение в свою очередь прозвучало от основателя консалтинговой компании SPE-Consulting, соучредителя криптоаналитической платформы Cryptoon — Романа Кушнира. В частности, он делает ставку на то, что нужно играть по своим правилам.
«Вместо того чтобы играть в другом казино, мы могли бы создать свои монеты, свои токены, свои активы, которые путем качественного доверия могли бы предлагать другим людям.
Поэтому я вижу будущее криптовалют на пересечении денег и акций. На пересечении актива, который может иметь каждый, если он будет генерировать ценность для своих клиентов, своих подписчиков, своих участников. Максимальная идея зарабатывать в будущий период — не играть в чужую игру, а играть только в ту игру, в которой вы можете прописывать правила", — сказал Кушнир.
Отдельно эксперт сказал, что вы всегда заработаете только на том, в чем вы ориентируетесь, и никогда не заработаете на том, в чем вы не ориентируетесь. В то же время с этим мнением совершенно не согласился Карпиловский. По его словам, больше всего как раз теряют те, кто в ней (в криптовалюте. — Ред.) разбирается. А зарабатывают, в свою очередь, как раз инвесторы, которые не разбираются по сути, но знают, что такое инвестиционная стратегия.
Впрочем, эксперты все же сошлись на том, что немаловажную роль в инвестировании играет именно практика. Также влияют такие факторы, как опыт, подход, анализ и определенные показатели, за которыми следят.
Кроме того, специалисты отметили, что стоит искать практикующих инвесторов с опытом, которые помогут вам в этой теме разобраться. Важную роль, как сказала Набатова, играет и поддержка.
«Чтобы стабилизировать свои эмоции страха и жадности, нужно еще иметь поддержку. Все начинается с цели. Во что бы вы ни инвестировали, чтобы стабилизировать эмоции страха и жадности, имейте цель и четко идите к ней, используя дополнительно знание цикличности рынка и поддержку себе подобных. Ищите круг таких, как вы. Тогда можно проконсультироваться и получить взаимную поддержку», — отметила Набатова.
Да, в криптовалюту, как сказали эксперты, можно и стоит вкладываться, но делать это небольшими суммами, но постоянно. Впрочем, как отметил Карпиловский, обучение криптовалютам происходит вообще не так, как себе представляет большинство людей.
«Вы изучаете теорию, вы делаете действие, вы видите результат своего действия, вы делаете вывод, и следующее действие должно быть лучше. В инвестициях это так не работает. В инвестициях результат своего действия вы узнаете через три года. И очень часто так бывает, что правильно принятое решение дает плохой результат. А неверно принятое решение дает хороший результат, потому что есть много внешних факторов. Как только вы начинаете думать, что есть определенные правила, законы и вы можете эти правила изучить, по этим законам играть — вы будете терять деньги. И только если вы к этому будете подходить как к чему-то непрогнозируемому, только тогда у вас есть шанс на этом что-то зарабатывать», — считает инвестор.
В криптовалюте есть такое понятие, как индекс страха и жадности.
«Кроме жадности и страха, я бы озвучил самого большого врага в инвестировании. Это лень. Самый большой враг — это лень. Потому что мы хотим услышать, как кто-то нам посоветует, скажет, во что инвестировать.
Важная практика — 6% доходности за тысячу вложенных часов. Посчитаем, 6% за каждую тысячу вложенных часов. Тысячи вложенных часов — это примерно или 3 года каждый день по 1 часу, или примерно один год каждый день по 3 часа. Большинство не дорастает до финансовых результатов, потому что нет столько времени. Надо понять, какая у нас стратегия относительно себя, и если мы преодолеваем лень, то есть шанс добраться сначала до жадности и страха. Как следствие, потом уже есть шанс расти вместе с рынком", — отметил Кушнир.
Интересно, что с его мнением не согласился Карпиловский, сделавший акцент на том, что людей от желания инвестировать отталкивают их инфантилизм и безответственность.
«У вас никогда не будет хорошей стратегии, пока вы будете слушать кого-то. Единственный способ иметь стратегию — инвестировать время, а не средства. Инвестировать в то, чтобы разобраться с опытом других инвесторов», — говорит он.
Карпиловский также добавил, что точно не стоит начинать с большой доли криптопортфеля. Это должно быть не больше 10%. Напоследок он отметил, что стоит инвестировать, когда ты молодой, потому что когда ты молодой, у тебя есть время восстановиться.
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