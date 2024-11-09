Мемкоины захватывают крипторынок: эксперты ожидают дальнейшего роста в 2025 году — Finance.ua

Мемкоины захватывают крипторынок: эксперты ожидают дальнейшего роста в 2025 году
В 2024 году криптовалютный рынок захватили мемные токены. В то время как 80−90% обычных токенов переживают значительную убыль, мемные не только остаются на плаву, но и показывают стабильный рост. По мнению аналитиков, все дело в том, что инвесторы устали ждать нового альтсезона, поэтому стали обращать внимание на «народные» монеты, где наблюдается больше ликвидности.
Известный трейдер Мурад Махмудов считает, что доминирование мемкоинов в 2025 году только усилится.
Он также добавил таблицу с самыми успешными мемкоинами октября 2024 года.
По словам эксперта, ни один альткоин не достиг таких показателей. Поэтому 2025 год станет успешным годом для мемкоинов.
Кроме того, по данным Binance Research, на фоне увеличения количества денег в мире растет интерес к рисковым инвестициям. Часть денег уходит в криптовалюты.
Среди них стали популярны мемкоины, как вариант для тех, кто ищет высокодоходные, хотя и рисковые возможности.
Курс криптовалют к доллару
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