Мемкоины захватывают крипторынок: эксперты ожидают дальнейшего роста в 2025 году — Finance.ua

Мемкоины захватывают крипторынок: эксперты ожидают дальнейшего роста в 2025 году Сегодня 06:19 — Криптовалюта

В 2024 году криптовалютный рынок захватили мемные токены. В то время как 80−90% обычных токенов переживают значительную убыль, мемные не только остаются на плаву, но и показывают стабильный рост. По мнению аналитиков, все дело в том, что инвесторы устали ждать нового альтсезона, поэтому стали обращать внимание на «народные» монеты, где наблюдается больше ликвидности.

Известный трейдер Мурад Махмудов считает , что доминирование мемкоинов в 2025 году только усилится.

Он также добавил таблицу с самыми успешными мемкоинами октября 2024 года.

По словам эксперта, ни один альткоин не достиг таких показателей. Поэтому 2025 год станет успешным годом для мемкоинов.

Кроме того, по данным Binance Research , на фоне увеличения количества денег в мире растет интерес к рисковым инвестициям. Часть денег уходит в криптовалюты.

Среди них стали популярны мемкоины, как вариант для тех, кто ищет высокодоходные, хотя и рисковые возможности.

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