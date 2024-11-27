Аналитики прогнозируют рост биткоина до $100 000 — Finance.ua

Аналитики прогнозируют рост биткоина до $100 000 Сегодня 09:36 — Криптовалюта

Аналитики прогнозируют рост биткоина до $100 000

Биткоин показал впечатляющий прирост на 46,59% за месяц, подняв свою капитализацию до $1,94 трлн. Однако дальнейший рост зависит от ряда факторов, которые эксперты называют решающими для достижения ценового уровня в $100 000.

По словам аналитика Алекса Адлера-младшего, биткоин остается далеко от пиковых значений своего рыночного цикла.

Используя индикатор SMA Multiplier, который анализирует циклические тенденции, эксперт отметил, что биткоин находится на начальных этапах роста.

Эта историческая модель указывает, что биткоин может превысить долгожданную отметку в $100 000, если будет сохраняться положительная рыночная динамика.

Между тем эксперты CryptoQuant считают, что основным препятствием для дальнейшего роста является активная продажа на волне получения прибыли.

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Индекс aSOPR, отражающий соотношение продаж с прибылью к убыткам, показал значение 1,049. Это свидетельствует о продаже по выгодным ценам и создает дополнительное давление на цену биткоина и замедляет его подъем.

Кроме того, коэффициент Take Buy/Sell Ratio (0,963) демонстрирует преимущество продавцов на рынке, что также задерживает рост цен.

Несмотря на давление со стороны продаж, спрос среди американских инвесторов поддерживает стабильность.

Индекс Coinbase Premium, который отражает разницу в цене биткоина между биржами Coinbase и Binance, достиг 0,1308, что близко к максимуму ноября.

Это свидетельствует об активных закупках со стороны инвесторов в США, которые способствуют удержанию цены от дальнейшего падения.

Аналитики считают, что для достижения новых вершин, биткоину необходимо преодолеть давление со стороны продавцов и улучшить рыночное настроение.

Если спрос сохранится, а исторические циклические модели повторятся, криптовалюта имеет все шансы добиться символической отметки уже в ближайшие месяцы.

noworries По материалам:

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