Что будет с ценой на Вitcoin в 2025 году: прогнозы от трейдеров — Finance.ua

Что будет с ценой на Вitcoin в 2025 году: прогнозы от трейдеров Сегодня 20:30 — Криптовалюта

Что будет с ценой на Вitcoin в 2025 году: прогнозы от трейдеров

Недавно криптоаналитик Мегса в публикации на X поделился собственным анализом ВТС. Он предположил, что ведущую криптовалюту ожидает рост цен. Прогноз свой он делал с помощью технического индикатора Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Об этом говорится в статье Finance.ua.

На графике в посту трейдера четко отображено, как ВТС «пережил» бычье сечение ниже нулевой линии. Причем, происходит это уже во второй раз. Согласно предположениям Мегса, если тенденции будут сохранены, есть вероятность, что стоимость монеты может увеличиться к середине 2025 года и до 200 тыс. долларов.

Впрочем, это не гарантированго. Просто по словам аналитика, индикатор свидетельствует об изменении долгосрочного тренда. Поэтому в преддверии реального скачка стоимости вполне возможны и существенные «колебания» в цене.

Специалисты криптовалютной платформы CoinCodex полагают, что ВТС может и просто в ближайшее время подняться выше 100 тысяч. долларов. Аналитики считают, что текущие прогнозы стоимости биткоина находятся в бычьем тренде.

Согласно графику от компании TradingShot, опубликованному на TradingView недавно, цена цифрового актива имеет все шансы пересечь границу в 100 тыс. долларов до конца текущего года. Аналитики компании предполагают, что рассматриваемая закономерность является отражением исторического контекста с 2014 года.

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Таким образом, биткоин стабильно на современном финансовом рынке остается одним из интереснейших активов для инвесторов. Мировые энтузиасты считают, что еще большую ценность актив в будущем будет иметь из-за ограниченности и редкости.

Понятно, что прогнозы большинства современных аналитиков могут колебаться в результате влияния фундаментальных и технических факторов, но безусловно большинство представителей сферы цифровых активов: СЕО, аналитики, обычные пользователи настроены к ВТС вполне оптимистично.

В последнее время биткоин стремительно растет. Но вместе с тем и золото выросло на 30%. Что лучше выбрать? Finance.ua проанализировал это в статье по ссылке ниже.

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