Как ФЛП купить недвижимость за криптовалюту — Finance.ua

Как ФЛП купить недвижимость за криптовалюту
В мире все более актуальным при совершении сделок с недвижимостью становится использование криптовалют. Украина — не исключение.
Об этом говорится в статье Finance.ua Покупка недвижимости за криптовалюту: варианты на рынке Украины и опыт Европы.
«Мы наблюдаем рост популярности современных финансовых инструментов, включая криптовалютные транзакции, хотя традиционные методы также остаются актуальными», — рассказала владелица престижного агентства недвижимости в Варшаве 8 ESTATE Яна Ким.
Курс криптовалют к доллару 🔍
По словам CEO неокриптобанка xРaid Алексея Рудя, чаще всего украинцы покупают недвижимость в Испании (в первую очередь привлекают Валенсия и Марбелья), Португалии, Польше (особенно в Варшаве), Германии, Чехии и Австрии (Вена).
xРaid существенно упрощает украинцам процедуру покупки недвижимости в ЕС. Этот сервис предлагает украинцам безопасно и легально осуществлять криптовалютные транзакции в международном формате. xPaid помогает украинцам открыть дружественный к крипте счет в Европе для дальнейшего обмена крипты.
Но криптовалютные соглашения с использованием денег со счета ФЛП имеют свои особенности.
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Например, ІТ-специалист, работающий как ФЛП. За время работы у него на счету накопился определенный объем валюты. Все законно, есть декларации, налоги на деньги уплачены. Но из этих законных денег в Украине он не может официально с документальным сопровождением приобрести крипту.
Многое зависит от группы предпринимательской деятельности, потому что для каждой есть свой разрешенный перечень услуг и совершение действий. Когда деньги будут выведены в гривнах, тогда можно просто идти и покупать себе криптовалюту в нужном объеме.
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В xРaid предлагают выводить средства со счета. Либо снимать наличными в гривне, либо переводить партнерам, которые могут обменять на крипту.
Почему не в долларах или другой валюте, в которой открыт счет для работы? Ответ — из-за комиссии.
Вариант с переводом в гривну, а затем приобретение за нее крипты выгоднее финансово.
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