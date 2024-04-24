На имущество и счета экс-председателя Верховного Суда Князева наложили арест — Finance.ua

На имущество и счета экс-председателя Верховного Суда Князева наложили арест
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала все имущество и счета бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева для взыскания в бюджет почти 1 млн гривен незаконно полученного подарка.
Об этом сообщили в Минюсте.
«Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на все имущество бывшего председателя Верховного суда (ВС) Всеволода Князева», — сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.
Решение принято в связи с неисполнением бывшим главой ВС постановления Печерского районного суда города Киева о конфискации в доход государства незаконно полученного подарка в размере 906 600 грн.
«Также Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины наложила арест на банковские счета Всеволода Князева», — сообщили в Минюсте.
Андрей Гайченко отметил: «В случае отсутствия денежных средств на счетах должника и в случае выявления надлежащего на праве собственности должнику движимого и недвижимого имущества государственным исполнителем будут приняты меры по обращению взыскания на обнаруженное имущество должника, на которое по закону возможно обратить взыскание».
Известно, что за должником на праве собственности зарегистрированы 4 единицы недвижимого имущества в городе Николаеве и Николаевской области.
Напомним, 13 декабря 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции — НАПК составило протокол в отношении экс-председателя ВС об административном правонарушении по ч. 1 ст. 172−5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).
По сообщению НАПК, Всеволод Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе (Липки) города Киева площадью 133 кв. м. по цене существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья арендовал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.
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