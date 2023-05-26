Верховный суд избрал нового председателя вместо Князева — Finance.ua

Верховный суд избрал нового председателя вместо Князева Сегодня 14:40 — Казна и Политика

Верховный суд избрал нового председателя вместо Князева

На заседании пленума Верховного Суда 26 мая избрали нового председателя ВС, им стал председатель Кассационного уголовного суда Станислав Кравченко.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. За Кравченко проголосовали 108 судей из 148 присутствовавших.

Сообщается, что во время заседания начался спор между судьями относительно того, следует ли сейчас избирать председателя Верховного суда.

Станислав Кравченко родился 5 марта 1967 года в селе Одинцы Козелецкого района Черниговской области. Указом президента от 10 ноября 2017 года был назначен судьей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, а 8 декабря возглавил этот суд.

26 ноября 2021 года Станислав Кравченко был повторно избран на должность главы Кассационного уголовного суда.

В 2017 году общественный совет добродетели пришел к выводу о том, что кандидат не отвечает критериям добродетели и профессиональной этики. Причиной тому стало указание ложных сведений в декларации добродетели об участии в принятии решений с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также вероятное недекларирование земельного участка площадью 900 м 2 в городе Козелец.

Справка Finance.ua:

15 мая детективы НАБУ задержали председателя украинского Верховного суда Всеволода Князева якобы при получении взятки почти в 3 млн долларов ($2,7 млн) и провели обыски у других судей ВС;

суд арестовал его до 14 июля с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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