За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога

290
За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога
За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога
За бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в масштабной коррупции, был внесен залог. Накануне суд снизил его до 18 миллионов гривен. С начала следствия по этому делу залог Князеву уменьшали 7 раз.
Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции».
Сегодня, 31 января, за Князева внесли 18,168 млн грн, и теперь он сможет выйти из СИЗО.
В ЦПК считают маловероятным, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку все его активы были арестованы. Адвокаты в декабре говорили, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн.
Читайте также
В Центре также отметили, что две недели назад Князев развелся со своей супругой. Один из судов Николаева уже рассматривает иск о разделе общего имущества супругов.
Князев был под стражей с мая 2023 года. Сначала ему назначили залог 107 млн ​​грн, но его уменьшили в несколько раз:
  • уже через 2 недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн;
  • в августе 2023-го следственный судья уменьшил Князеву залог до 55 млн грн;
  • через месяц апелляция скинула залог до 45 млн грн;
  • в октябре следователь судья снизил залог до 35 млн;
  • в декабре залог уменьшили до 27 млн ​​грн,
  • в тот же месяц залог уменьшили еще раз: до 20 млн грн;
  • вчера, 30 января 2024-го, Князеву снизили залог до 18,168 млн грн.
Напомним, в мае САП и НАБУ сообщили о разоблачении «масштабной коррупции» в Верховном Суде. Правоохранители объявили главе ВС Всеволоду Князеву и его сообщнику-адвокату о подозрениях в получении взятки.
По материалам:
hromadske.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.