За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога — Finance.ua

За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога Сегодня 12:30

За экс-председателя Верховного Суда Князева внесли 18 млн грн залога

За бывшего главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в масштабной коррупции, был внесен залог. Накануне суд снизил его до 18 миллионов гривен. С начала следствия по этому делу залог Князеву уменьшали 7 раз.

Об этом сообщил «Центр противодействия коррупции».

Сегодня, 31 января, за Князева внесли 18,168 млн грн, и теперь он сможет выйти из СИЗО.

В ЦПК считают маловероятным, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, поскольку все его активы были арестованы. Адвокаты в декабре говорили, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн.

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В Центре также отметили, что две недели назад Князев развелся со своей супругой. Один из судов Николаева уже рассматривает иск о разделе общего имущества супругов.

Князев был под стражей с мая 2023 года. Сначала ему назначили залог 107 млн ​​грн, но его уменьшили в несколько раз:

уже через 2 недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн;

в августе 2023-го следственный судья уменьшил Князеву залог до 55 млн грн;

через месяц апелляция скинула залог до 45 млн грн;

в октябре следователь судья снизил залог до 35 млн;

в декабре залог уменьшили до 27 млн ​​грн,

в тот же месяц залог уменьшили еще раз: до 20 млн грн;

вчера, 30 января 2024-го, Князеву снизили залог до 18,168 млн грн.

Напомним, в мае САП и НАБУ сообщили о разоблачении «масштабной коррупции» в Верховном Суде. Правоохранители объявили главе ВС Всеволоду Князеву и его сообщнику-адвокату о подозрениях в получении взятки.

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