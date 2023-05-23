НАБУ изъяло еще почти полмиллиона долларов по делу Князева — Finance.ua
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НАБУ изъяло еще почти полмиллиона долларов по делу Князева

Казна и Политика
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НАБУ изъяло еще почти полмиллиона долларов по делу Князева
НАБУ изъяло еще почти полмиллиона долларов по делу Князева, Фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура изъяли почти полмиллиона долларов наличных в ходе обысков по делу по подозрению бывшего председателя, судьи Верховного суда Всеволода Князева в получении 2,7 млн долл. неправомерной выгоды
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
«НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. На данный момент НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств. Обыск был проведен 22 мая в рамках досудебного расследования получения 2,7 млн долларов неправомерной выгоды главой ВС и адвокатом. Деньги передавали главе ВС в обмен на решения в пользу одного из украинских бизнесменов», — отметили в НАБУ.
Фото: НАБУ
Фото: НАБУ
Напомним, 18 мая Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения бывшему председателю Верховного суда Всеволоду Князеву в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 107 млн гривен.
15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного суда.
Правоохранители задержали действующего главу Верховного суда Всеволода Князева и изъяли 2,7 млн долларов.
16 мая в Верховном суде созвали внеочередной пленум, на котором из 168 судей Верховного Суда присутствовали более 140 судей. 142 голосами судьи приняли заявление, в котором взяли на себя полную ответственность за происходящие события в связи с вероятными коррупционными действиями его отдельных представителей.
Пленум Верховного суда выразил недоверие председателю ВСУ Всеволоду Князеву и досрочно лишил его статуса главы суда.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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