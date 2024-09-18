На данный момент сформировались важные положительные тренды в кредитовании — Пышный — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На данный момент сформировались важные положительные тренды в кредитовании — Пышный

Кредит&Депозит
42
На данный момент сформировались важные положительные тренды в кредитовании — Пышный
На данный момент сформировались важные положительные тренды в кредитовании — Пышный, www.freepik.com
На сегодняшний день сформировались важные положительные тренды в кредитовании.
О состоянии банковского сектора и его возможностях для поддержки бизнеса, инвестиций рассказал глава НБУ Андрей Пышный на European Business Association Global Outlook: Fostering Unity.
Онлайн кредит за считаные минуты — это реально. Выбрать можно среди самых выгодных предложений на рынке. Все предложения по этой ссылке💰

Рост гривневого кредитования

В розничном сегменте объемы гривневого кредитования выросли на 10% по сравнению с 24 февраля 2022 г. (+20% с начала 2024 г.), в корпоративном — на 10% (9% с начала года).
Вместе с ростом кредитного портфеля улучшаются условия кредитования. В частности, ставки по новым гривневым кредитам бизнеса снизились до 15% годовых. Это уровень «доковидного» 2019 года.
По его словам, уже одобрены заявки почти на 7 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями бизнеса, превышает 1,4 млрд грн. География клиентов охватывает 21 область. По предварительным данным, общая профинансированная с июня мощность по предоставленным займам бизнеса превышает 100 мВт.
Читайте также
Пышный отметил еще один очень важный индикатор: среди не удовлетворенных заявок треть — это отозванные самими клиентами, ведь они получили в другом банке более привлекательное предложение. То есть, очень осторожно и постепенно кредитование возобновляется на уровне рыночной конкуренции.
Место для вашей рекламы

Валютная либерализация

«Мы движемся в рамках публично заявленной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Логика и этапность введения изменений четко выписана в этом документе», — сказал он.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Ранее Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным».
  • Украинские банки, которые сейчас зарабатывают сверхприбыли, снова, как и в 2023 году, должны были уплатить 50% налога на прибыль по итогам 2024 года. Эту норму обсуждали в законопроекте по повышению налогов.
  • Однако Нацбанк, Минфин и МВФ выступили против дополнительного налогообложения сверхприбыли банков. Правительство решило повысить налоги только для населения.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.