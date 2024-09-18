На данный момент сформировались важные положительные тренды в кредитовании — Пышный Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

На данный момент сформировались важные положительные тренды в кредитовании — Пышный, www.freepik.com

На сегодняшний день сформировались важные положительные тренды в кредитовании.

О состоянии банковского сектора и его возможностях для поддержки бизнеса, инвестиций рассказал глава НБУ Андрей Пышный на European Business Association Global Outlook: Fostering Unity.

Рост гривневого кредитования

В розничном сегменте объемы гривневого кредитования выросли на 10% по сравнению с 24 февраля 2022 г. (+20% с начала 2024 г.), в корпоративном — на 10% (9% с начала года).

Вместе с ростом кредитного портфеля улучшаются условия кредитования. В частности, ставки по новым гривневым кредитам бизнеса снизились до 15% годовых. Это уровень «доковидного» 2019 года.

По его словам, уже одобрены заявки почти на 7 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями бизнеса, превышает 1,4 млрд грн. География клиентов охватывает 21 область. По предварительным данным, общая профинансированная с июня мощность по предоставленным займам бизнеса превышает 100 мВт.

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Пышный отметил еще один очень важный индикатор: среди не удовлетворенных заявок треть — это отозванные самими клиентами, ведь они получили в другом банке более привлекательное предложение. То есть, очень осторожно и постепенно кредитование возобновляется на уровне рыночной конкуренции.

Валютная либерализация

«Мы движемся в рамках публично заявленной Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. Логика и этапность введения изменений четко выписана в этом документе», — сказал он.

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Справка Finance.ua:

Ранее Пышный назвал налогообложение доходов банков «чрезвычайным и ситуативным».

Украинские банки, которые сейчас зарабатывают сверхприбыли, снова, как и в 2023 году, должны были уплатить 50% налога на прибыль по итогам 2024 года. Эту норму обсуждали в законопроекте по повышению налогов.

Однако Нацбанк, Минфин и МВФ выступили против дополнительного налогообложения сверхприбыли банков. Правительство решило повысить налоги только для населения.

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