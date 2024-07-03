Пышный рассказал о планах НБУ облегчить предоставление банковских услуг в регионах — Finance.ua

Пышный рассказал о планах НБУ облегчить предоставление банковских услуг в регионах Сегодня 12:00 — Финтех и Карты

Пышный рассказал о планах НБУ облегчить предоставление банковских услуг в регионах

Национальный банк Украины разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии.

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine.

«Такую лицензию смогут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. Требования к таким „банкам“ будут менее жесткими, а возможности предоставления услуг — ограниченными», — пишет издание.

Проект закона о создании «оператора финансовой инклюзии» находится в стадии разработки, рассказал Пышный.

«Мы обсуждаем с международными партнерами создание комплексных предпосылок для развития финансовой инклюзии в Украине. В первую очередь речь идет о прифронтовых или деоккупированных территориях», — отметил глава НБУ.

Речь идет о привлечении почтовых операторов, ритейла и других бизнесов, имеющих компетенцию обслуживания «последней мили» (в логистике — решение проблемы доставки товаров отдельным конечным потребителям, проживающим в разных местах), уточнил глава НБУ.

Глава НБУ отметил, что пока не готов раскрывать детали о формате работы «операторов фининклюзии». Получив соответствующую банковскую лицензию, компании или, вероятно, банки смогут предоставлять банковские услуги в соответствующих регионах при ослабленных требованиях по сравнению с теми, которые Нацбанк предъявляет к действующим сейчас банкам. Вместе с тем их деятельность будет ограничена.

Сейчас при поддержке Всемирного банка НБУ начал оценку регионов относительно доступности банковских услуг, добавил Пышный.

Необходимые составляющие для запуска проекта Пышный рассчитывает получить до конца 2024 года.

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«В некоторых регионах классическое банковское отделение, учитывая стандартные требования к нему, будет безнадежно нерентабельным, — говорит Пышный. — Поэтому, по нашему мнению, дифференциация требований в зависимости от региона, или же появление нового типа финучреждений с ограниченной лицензией, имеет смысл».

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