На что обращать внимание в офере на работу: полезные советы — Finance.ua

На что обращать внимание в офере на работу: полезные советы Сегодня 11:00 — Личные финансы

На что обращать внимание в офере на работу: полезные советы

Каждый, кто ищет работу, хочет, чтобы его требования и пожелания были учтены в офере. Однако практика показывает, что это происходит не всегда, пишет Work.ua

В прошлом году консалтинговая компания Gartner провела опрос среди 3,5 тысячи человек. Выяснилось, что 50% респондентов приняли предложение работы, а затем отказались от него еще до первого рабочего дня. 47% из них объяснили свой поступок тем, что решили поискать что-нибудь лучшее.

Это неприятная ситуация для рекрутеров. Ведь компания не только лишилась времени на собеседования с кандидатами, но еще и не решила свои бизнес-задачи. Впрочем, отказ — стандартная история для кандидатов, которые ищут лучший вариант для себя.

Как правильно оценить оферы, чтобы сразу определить, какой следует принимать, а какой лучше отклонить? Юрий Брылев, руководитель направления вознаграждений и организационной эффективности Юрий Брылев, руководитель направления вознаграждений и организационной эффективности Yasno , рассказывает, на что следует обратить внимание при оценке рабочего предложения.

Что такое job offer

Прежде всего определимся с понятием. Job offer или просто офер — это предложение от компании занять вакантную должность. Он может быть формальным и неформальным, письменным или устным. За границей офер носит официальный характер, в Украине — в большей степени информационную функцию.

Цель офера — известить человека, что он подходит работодателю, и что вместе они могут двигаться дальше в закреплении рабочих отношений.

Простыми словами, это письмо на бланке компании, в котором прописаны основные договоренности с кандидатом.

Вот на что стоит в первую очередь обращать внимание, если компания предлагает вам стать частью команды.

1. Качество текста

Смоделируем ситуацию: вы получаете офер, но вместо того чтобы согласиться, сидите с красной ручкой и исправляете в нем опечатки и орфографические ошибки. Так не должно быть. Некачественный текст часто означает невнимательность и желание менеджера по найму как можно скорее закрыть задачу.

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Когда возникают такие проблемы? В большинстве случаев из-за большой загруженности. Настолько большой, что ни у кого нет времени вычитать текст. А это может быть отрицательным маркером того, как построены рабочие процессы в компании.

2. Структурированность данных

Задача кандидата — получить офер, ознакомиться с ним, а затем дать свое согласие или отклонить. Впрочем, бывает так, что приходится еще и самому искать взаимосвязи в тексте предложения, поскольку оно составлено непонятно и непоследовательно.

Всегда обращайте внимание на то, как структурированы данные. Это даст понимание, много ли внимания уделяют оферу для кандидата вообще. Посмотрите, как скомпонована информация, разделена ли она на логические по содержанию блоки. К примеру, условия работы, финансовое вознаграждение, бенефиты и льготы. Если нет ответов, а появляются только новые вопросы, то это может быть красным флажком.

3. Полнота информации

Этот пункт можно считать самым важным. Поскольку без него трудоустройство — хождение вслепую в комнате без света. В офере должна быть вся информация, которую вы обсудили на собеседовании:

Организационная информация. Ваше подразделение, должность и руководитель. Если вы устраиваетесь тимлидом, то должны быть прописаны и роли ваших подчиненных.

Материальное вознаграждение. Зарплата, а также размер и периодичность бонусов и премий, если они предусматриваются. Нематериальное вознаграждение.

Бенефиты и льготы, предлагаемые компанией. Это могут быть медицинское страхование, спортзал, корпоративное обучение, безлимитные выходные и т. д.

Функциональные обязанности и задачи на испытательный срок, если это предполагается. Дата выхода на работу (ориентировочная или точная).

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Если определенные договоренности в офере не прописаны, а какие-либо формулировки читаются неоднозначно, то следует уточнить, почему их нет и что подразумевается. Никто не застрахован от ошибок. Однако если в ответ вы услышите что-то вроде «не помню, чтобы мы с вами об этом договаривались» или неуверенные отговорки, то нужно несколько раз подумать перед тем, как связывать карьерный путь с такой компанией.

Важно помнить, что офер — скорее джентльменское соглашение, потому что в Украине силу все-таки имеет трудовой договор. Но и пренебрегать офером не нужно, поскольку он может стать ценным источником информации и дать больше ответов на ваши вопросы, чем вы получите на собеседовании.

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