ИИ для написания резюме: технологию применяют около 45% соискателей работы — Finance.ua

ИИ для написания резюме: технологию применяют около 45% соискателей работы
Почти половина ищущих работу используют инструменты искусственного интеллекта для улучшения своих резюме.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Canva в партнерстве с Sago, пишет FOX Business.
В исследовании приняли участие 5 тысяч менеджеров по персоналу и 5 тысяч соискателей работы в США, Великобритании, Индии, Германии, Испании, Франции, Мексике и Бразилии.
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Опрос показал, что около 45% соискателей работы использовали генеративный ИИ для создания, обновления или улучшения своих резюме. Этот показатель был самым высоким в Индии (74%) и Бразилии (50%), а самым низким — во Франции (33%) и Испании (34%).
Также оказалось, что менеджеры по найму положительно относятся к использованию ИИ кандидатами, желающими сделать свои резюме более креативными.
90% респондентов заявили, что использование генеративного ИИ в резюме приемлемо. 46% опрошенных считают, что его следует использовать минимально, чтобы дополнить идеи и контент кандидата, а 44% - что он может использоваться для создания любого контента.
«Мы знаем, что поиск работы может быть очень трудным, он может быть действительно пугающим, поэтому если есть что-то, что может помочь вам почувствовать себя лучше, то я думаю, что людям следует воспользоваться этим», — заявила глобальная руководительница отдела привлечения персонала в Canva Эми Шульц.
Из тех претендентов, которые использовали ИИ в своем резюме, около 56% сказали, что они «очень довольны» видом своего резюме по сравнению с 33% тех, кто его не использовал.
Большинство менеджеров по персоналу (67%) ответили, что могут определить, использовал ли кандидат генеративный ИИ всю или большую часть времени. Поэтому кандидатам следует проверять результаты работы инструментов ИИ, чтобы избежать неожиданностей, когда придет время собеседования.
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